Autorytety uhonorowane po raz dwudziesty piąty!

2017-01-06 09:59

Katarzyna Tomczyk

Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. Sukcesy odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć – te słowa Carol Dweck przyświecały tegorocznej, jubileuszowej XXV Gali wręczenia Laurów Kompetencji i Umiejętności organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Uroczystość odbyła się 5 stycznia w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Fot. Katarzyna Tomczyk

Polub nas na Facebooku!

XXV edycja Laurów Umiejętności i Kompetencji jest najlepszym dowodem na to, że w dzisiejszym świecie nie tylko wciąż widoczna jest potrzeba autorytetów, ale – co ważniejsze – nadal wśród nas obecne są osoby, które na to zaszczytne miano zasługują. Wszystkich zgromadzonych podczas jubileuszowej gali powitał Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tadeusz Donocik, jako jeden z inicjatorów tego jedynego w swoim rodzaju podziękowania świadczący o tym, iż ćwierć wieku laurowej historii to zapis zmieniającej się rzeczywistości. Jak pokreślił w swoim przemówieniu podsumowującym jubileusz 25-lecia Laurów Janusz Steinhoff – Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001: - Polacy wywalczyli sobie to miejsce w historii, to miejsce na mapie Europy i świata oporem wobec totalitarnego systemu, świadomością i przywiązaniem do wolności.

Do Diamentowych Laureatów Umiejętności i Kompetencji dołączył w tym roku arcybiskup Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki. - Taka była boża reżyseria i trzeba było podejmować wyzwania, które Pan Bóg przed nami stawiał – mówił o swoim życiu w podziękowaniu po odebraniu najwyższego wyróżnienia. - Mam też świadomość, że to nie chodzi o osobę, tylko o chodzi bardziej o kościół na Śląsku, kościół katolicki, o mojego poprzednika także – księdza arcybiskupa seniora Damiana Zimonia(pierwszego Diamentowego Laureata – przyp. aut.) – dodał laureat.

Specjalne podziękowanie i Statuetkę Orła Piastów Śląskich otrzymał Andrzej Arendarski – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej. - Zawsze przy takich okazjach trzeba powiedzieć dwie rzeczy, które są banalne, ale zarazem prawdziwe – zauważył w swoim podziękowaniu. – Pierwsza z nich to to, że zawsze można znaleźć kogoś godniejszego do wyróżnienia taką nagrodą. A druga – i to nawet dzisiaj wielokrotnie przez laureatów powtarzane – że samemu się niczego nie osiągnie.

Reklama

Kryształowym Laurem z Diamentem za aktywność wypływająca z ewangelickiego etosu pracy i głębokiej chrześcijańskiej wiary, która nie ograniczała się tylko do Kościoła uhonorowany został biskup Jan Szarek. - Maksymą mojego życia jest jeden wiersz z pieśni: „chciałbym być pożytkiem dla innych” i staram się tym pożytkiem być – podkreślił duchowny.

Drugim laureatem Kryształowego Lauru z Diamentem był Piotr Beczała – światowej sławy śpiewak operowy, gwiazda nowojorskiej Metropolitan Opera. Laureat był również gwiazdą koncertu wieńczącego uroczystość, oczarowując swoim głosem zebraną w siedzibie NOSPR-u publiczność, która oklaskiwała go na stojąco. - Jestem bardzo, bardzo wzruszony i trudno mi mówić, ja wolę śpiewać – przyznał w swoim podziękowaniu za wyróżnienie. Jeżeli chodzi o Laur Umiejętności i Kompetencji, jakby jest to trochę związane z moim zawodem, ponieważ bycie śpiewakiem operowym bez umiejętności i kompetencji raczej się nie udaje – dodał artysta.

Laury Umiejętności i Kompetencji to coroczne wydarzenie, podczas którego – w wyrazie wdzięczności – wręczane są statuetki w dziedzinie gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Historia Laurów sięga roku 1992 i jest jednocześnie historią Śląska, Polski i Europy oraz tych, którzy bezpośrednio wpłynęli na ich obecny kształt.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie: www.laury.rig.katowice.pl.

Działy: Społeczeństwo

Tagi: nagroda