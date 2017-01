Spotkanie młodzieży w Rydze

Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię

2017-01-04 15:52

Sławomir Puciato (www.wboleslawcu.pl)

Na przełomie starego i nowego roku w spotkaniu pod hasłem „Razem torujmy drogi nadziei” wzięło udział ok. 15 tys. chrześcijan różnych wyznań, w tym ponad 4 tysiące Polaków.

Fot. Sławomir Puciato

Zorganizowanym transportem z diecezji legnickiej udało się do Rygi 38 osób, w tym trzech księży: Piotr Kruczyk, Dawid Kostecki i Michał Marszałek oraz dwóch kleryków - Mateusz i Jarosław. Nasza młodzież po drodze zwiedziła Wilno, zatrzymała się także w Kownie u sióstr Elżbietanek.

W sobotę 31 grudnia brat Alois powiedział: Nasza pielgrzymka dobiega końca. Kiedy tego wieczoru wrócicie do goszczących was rodzin, jeszcze raz przekażcie im wyrazy naszej wdzięczności. Ich gościnność będzie światłem na naszej drodze. Jutro zabierzmy to światło ze sobą do domów. To światło samego Chrystusa. Każdego dnia będzie oświetlało nasze życie. Od nowa będzie rozpalało naszą nadzieję. Dzięki temu światłu przejdziemy przez mrok, który może odbierać nam odwagę. Ono nie pozwoli nam poddawać się lękowi w zetknięciu z niepewnością i wstrząsami, jakie przeżywa świat.

Kolejne, 40. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się na przełomie lat 2017/2018 w szwajcarskiej Bazylei.

