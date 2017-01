Wylosuj swojego patrona na rok 2017 r.

2017-01-04 09:58

Tradycją w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała św. Faustyna, jest coroczne losowanie patronów na nowy rok. Dzięki stronie Faustyna.pl teraz każdy może wylosować patrona na rok 2017! Wraz z Patronem otrzymujemy roczną intencję do modlitwy oraz przesłanie, najczęściej z „Dzienniczka”.

"Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają pięknie żyć, coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa objawiającego światu miłosierną miłość Boga – zachęcają Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Każdego roku, 1 stycznia, w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Tak opisała to św. Faustyna w „Dzienniczku”: W czasie medytacji obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: Jestem twoim patronem, czytaj. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi zadrgało z radości (Dz. 360).

