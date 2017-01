Konferencja pt. „Prymas Polski kard. August Hlond – na straży sumienia narodu”

Wiele stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by zagłosować w sondzie. Nowe przepisy zobowiązują nas do poinformowania o tym. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj o Polityce plików cookies