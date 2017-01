"Portret młodzieńca" będzie własnością państwa

2016-12-31 11:13

wpolityce.pl/red.

Fot. wikipedia.pl

"Portet młodzieńca" Rafaela z kolekcji Czartoryskich zaginął podczas wojny. Jeśli się odnajdzie, będzie własnością państwa

Transakcja zakupu kolekcji Czartoryskich obejmuje także prawa do jej zaginionych elementów. „Jeżeli obraz +Portret młodzieńca+ Rafaela odnajdzie się, zostanie zwrócony nie fundacji Czartoryskich, ale polskiemu państwu”

— powiedział w piątek Jarosław Sellin z MKiDN. **

Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin podkreślił w piątkowej rozmowie w programie „Piaskiem po oczach” (TVN24), że cena, jaką polskie państwo zapłaciło za kolekcję Czartoryskich ze słynną „Damą z gronostajem” jest bardzo niewygórowana, biorąc pod uwagę wartość zbioru.

„Zdaniem fachowców ta kolekcja - a mówimy o kolekcji 600 obrazów, 500 dzieł sztuki starożytnej, 2 tys. dzieł rzemiosła artystycznego, ćwierć miliona bardzo cennych ksiąg i bardzo cenne archiwum - jest warta kilkanaście miliardów. Kolekcja Czartoryskich jest warta 20 razy więcej, niż za nią zapłaciliśmy”

— mówił.

Sellin podkreślał, że dotychczas zbiory Czartoryskich, nie były całkowicie zabezpieczane przed wyprzedawaniem.

„To była własność prywatna, a właściciel prywatny zawsze mógł znaleźć furtkę, również drogę sądową, żeby elementy tej kolekcji wyprzedać”

— mówił Sellin dodając, że potomkowie księcia Adama Karola Czartoryskiego nie mają już praktycznie żadnych związków z Polską. Przypomniał też, że kilka lat temu polscy konserwatorzy sprzeciwiali się wypożyczaniu „Damy z łasiczką” na zagraniczne wystawy, ale fundacja Czartoryskich przeforsowała swoją wolę.

„Własność prywatna to własność prywatna. Można było znaleźć różne furtki do podejmowania decyzji ryzykownych dla tej kolekcji”

— mówił Sellin.

Sekrtetarz stanu podkreślił też, że transakcja zakupu kolekcji obejmuje także prawa do jej elementów, które zaginęły podczas wojny. Takich obiektów w kolekcji Czartoryskich jest wiele, a najcenniejszy jest „Portret młodzieńca” Rafaela. Specjaliści uważają, że ten obraz, wcześniej czy później zostanie odnaleziony. „Jeżeli obraz +Portret młodzieńca+ Rafaela odnajdzie się, zostanie zwrócony nie fundacji Czartoryskich, ale polskiemu państwu” - dodał Sellin.

W czwartek MKiDN podpisał z księciem Adamem Karolem Czartoryskim umowę ws. zakupu kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich w tym „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci. Zbiory zakupione za 100 mln euro liczą ok. 86 tys. obiektów muzealnych i ok. 250 tys. bibliotecznych; trafią do Muzeum Narodowego w Krakowie.

Oświadczenie Zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich, które otrzymała redakcja "Niedzieli":

Książę Adam Karol Czartoryski, założyciel Fundacji Książąt Czartoryskich, złożył mi propozycję objęcia stanowiska Członka Zarządu Fundacji w jej nowym, dwuosobowym składzie. Propozycję przyjąłem. Do Zarządu wszedł również Maciej Radziwiłł zaangażowany w różnorodne projekty społeczne, które realizuje w ramach swojej fundacji. Czujemy się zaszczyceni powierzonymi nam funkcjami i mamy nadzieję, że poprzez nasze dotychczasowe doświadczenia będziemy w stanie wzorowo wykonywać powierzone nam funkcje.

W dniu 29.12.2016 roku stała się rzecz niezwykle ważna dla polskiej kultury. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński działając w imieniu Skarbu Państwa podpisał z księciem Adamem Karolem Czartoryskim umowę sprzedaży i darowizny zbiorów Fundacji XX Czartoryskich, w tym „Damy z gronostajem” Leonarda da Vinci. Wybitna kolekcja dzieł sztuki, która przez lata była w posiadaniu rodu Książąt Czartoryskich została, za ułamek swojej wartości, przekazana na rzecz Narodu Polskiego. Tym samym wypełniona została wola księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, aby zbiory rodowe, przez wiele lat pieczołowicie kolekcjonowane na zawsze służyły polskiemu społeczeństwu.

Wczorajsze wydarzenie oraz nowy zarząd Fundacji XX Czartoryskich to szansa na nowe możliwości dla Fundacji. Zrobimy co w naszej mocy, aby kontynuować misję Fundacji w kooperacji z Muzeum Narodowym w Krakowie i jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z jego dyrektorem dr hab. Andrzejem Betlejem. Jesteśmy pewni, że to współdziałanie przyniesie wiele pozytywnych doświadczeń oraz wydarzeń kulturalnych.

Jan Lubomirski-Lanckoroński

Prezes Zarządu Fundacji Książąt Lubomirskich

Członek Zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich

