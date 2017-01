Lwowskie Boże Narodzenie

2016-12-31 09:01

Ks. Grzegorz Draus

Fot. Tatiana Kuryan

Wydarzenie tak wielkiej wigilii sięga samego początku parafii św. Jana Pawła II we Lwowie, czyli grudnia 2011 roku. Kiedy jeszcze nie odbywały się żadne nabożeństwa, ogłoszono, że zapraszamy chętnych na otwartą wigilię Bożego Narodzenia. Do budynku Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu przyszło kilkadziesiąt osób. Okazuje się, że we Lwowie istnieje ogromne zainteresowanie rzymskokatolicką tradycją, w której tak ważnym jest wigilia. Tamto Boże Narodzenie było początkiem parafii. Co roku na wigilię i Pasterkę o północy przychodzi coraz więcej osób. Wydarzenie, nazywanie „Rzymskie Boże Narodzenie” wpisało się już w tradycję Lwowa, na które oficjalnie zaprasza biuro prasowe Rady Miasta Lwowa. Oprócz grekokatolickich księży, byli i prawosławni, a także rabin ze swoimi wiernymi. W tym roku przyszło ponad 350 osób, co dla parafii, w której regularnym życiu uczestniczy sto osób (w tym co trzecie to dzieci w wieku przedszkolnym), jest znaczącą ilością.

Wzorcowa wigilia

Pragniemy pokazać, jak może wyglądać wigilia, w której jest coś więcej niż modlitwa przed jedzeniem. Wykorzystujemy bogactwo symboli świątecznych, które można wykorzystać w domowej wigilii. Skauci przynieśli światło betlejemskie, rozdawano uczestnikom. Komentator (było nią nasza parafianka, prezenterka lwowskiej telewizji Luba Stupczyk) omawiała poszczególne elementy celebracji, takie jak wnoszenie figurek, siana, ozdabianie choinki. Do każdego z elementów były ułożone wierszowane modlitwy błogosławieństwa, czytane wspólnie przez uczestników. Bardzo wzruszający był moment łamania się opłatkiem, zwyczaj znany ale przez wielu jeszcze nie stosowany. Wiemy, że przedstawiane przez nas praktyki wigilijne SA przez wielu zastosowywane w swoich domach.

Korzenia wielu znaków świąt Bożego Narodzenia sięgają żydowskiego święta Hanuka. Zapalane kolejne świece na świeczniku wystawionym na oknie to początek naszego adwentowego wieńca. Jak zwykle na wigilię przychodzi rabin a zespół Żydowskiego Towarzystwa ”Hesed” śpiewa hanukowe pieśni, dla nas brzmiące jak starotestamentalne kolędy.

Narodzenie do wiary

Co roku mamy też chrzty podczas Pasterki. Święta Bożego Narodzenia stały się nowym narodzeniem dla 22-letni Marina a także dla dziewięciomiesięcznej Emmy, córki nigeryjskich studentów. Jej ojciec Oimebi na Pasterce specjalnym obrzędem rozpoczął swój katechumenat, czyli drogę przygotowania do przyjęcia Chrztu.

