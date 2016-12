Abp Skworc apeluje, aby każda parafia pomogła jednej syryjskiej rodzinie

2016-12-29 15:51

Archidiecezja Katowicka / Katowice / KAI

- Zachęcam i proszę, aby każda parafia archidiecezji katowickiej pomogła przynajmniej jednej syryjskiej rodzinie wskazanej przez Caritas Polska. Niech konkretną realizację tej zachęty i prośby podejmie Parafialny Zespół Caritas - napisał metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w „Słowie na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju”, które zostanie odczytane w kościołach archidiecezji katowickiej w najbliższą niedzielę, 1 stycznia.

Fot. Mazur/Episkopat.pl

Abp Skworc zwrócił się do parafian przypominając, że rok 2017 to m.in. Rok św. Brata Alberta, który rozpoczął się 25 grudnia 2016 r., czyli w dniu 100. rocznicy śmierci Świętego i potrwa do kolejnych świąt Narodzenia Pańskiego.

- Niech ten czas będzie okazją do kontynuowania dzieł miłosierdzia. Do ich podejmowania wezwał nas papież Franciszek w Liście apostolskim Misericordia et Misera, napisanym na zakończenie Roku Miłosierdzia. Przykład charytatywnych działań św. Brata Alberta może stać się inspiracją do wyrażenia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić, realizując temat roku duszpasterskiego: Idźcie i głoście. Zgodnie z wezwaniem tego Świętego mamy być dobrzy jak chleb. Wykorzystajmy zatem ten rok do szerzenia postaw miłosierdzia i podejmowania konkretnych czynów - zachęca duchowny.

Jak dodaje abp Skworc, jednym z działań może być włączenie się w akcję ogłoszoną przez Caritas Polską „Rodzina – Rodzinie”. Polega ona na wsparciu konkretnych syryjskich rodzin, poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii. Na stronie internetowej: www.rodzinarodzinie.caritas.pl można dowiedzieć się, jakie są konkretne potrzeby tamtejszych rodzin i w jaki sposób możemy im zaradzić. Rodzinom mogą pomagać poszczególne rodziny, osoby indywidualne, stowarzyszenia i wspólnoty oraz parafie. W liście abp Skworc obszernie przytacza treść orędzia papieża Franciszka na obchodzony 1 stycznia Światowy Dzień Pokoju, w którym Ojciec Święty koncentruje się na działaniu bez użycia przemocy jako stylu polityki pokoju.

Metropolita katowicki przypomina też o przypadającym w przyszłym roku 100-leciu objawień w Fatimie, apeluje o duchowe i materialne wsparcie dla Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, w którym podjęte zostały konieczne prace remontowe i modernizacyjne oraz zachęca do uroczystego świętowania uroczystości Objawienia Pańskiego (6 stycznia) w kontekście powszechności i misyjności Kościoła m. in. poprzez udział w dorocznych Orszakach Trzech Króli.

