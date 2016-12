Politycy do uczestników Europejskiego Spotkania Młodych w Rydze

2016-12-28 14:13

pb / Taizé, Ryga / KAI

Sekretarz generalny ONZ, przewodniczący Rady Europejskiej, a także prezydenci Łotwy i Polski nadesłali swe przesłania do uczestników 39. Europejskiego Spotkania Młodych w Rydze. Odbywać się ono będzie w dniach 28 grudnia - 1 stycznia z inicjatywy ekumenicznej Wspólnoty z Taizé.

Fot. Ks. Daniel Marcinkiewicz

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ban Ki Moon zauważył, że „świat musi stawić czoła olbrzymim zagrożeniom”. - Między obywatelami a przywódcami politycznymi zieje przepaść nieufności, ekstremiści dzielą ludzi na obozy zwane „my” i „oni”, planeta Ziemia atakuje nas rosnącym poziomem mórz i rekordowymi upałami. Jednak pod koniec mojej dziesięcioletniej kadencji jestem przekonany, że w naszej mocy leży zakończenie wojen, ubóstwa i prześladowań. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznacza nowe ramy i plany na lepszą przyszłość. Porozumienie paryskie w sprawie klimatu odpowiada na podstawowe wyzwanie naszych czasów. Przyjęta niedawno Deklaracja Nowojorska w sprawie Uchodźców i Migrantów wskazuje sposoby skuteczniejszego reagowania na największe wymuszone przesiedlenia ludności od drugiej wojny światowej. Uzbrojeni w ponadczasowe wartości, określone w Karcie ONZ, możemy przeciwstawić się tym, którzy żerują na strachu i bronić praw wszystkich ludzi - zapewnił polityk.

- Liczę, że pomożecie nam w zbliżaniu się do naszych wspólnych celów: pokoju, rozwoju i poszanowania praw człowieka, by rok 2017 stał się rokiem wielkiego sukcesu w budowaniu godnej przyszłości dla każdego - dodał sekretarz generalny ONZ.

Z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk podkreślił, że dziś ludzie młodzi „wnoszą największy wkład w stawienie czoła wyzwaniom współczesnego świata i kształtowanie przyszłości”. Dlatego jest dla niego zachętą to, że uczestnicy spotkania w Rydze gromadzą się nie tylko po to, by zastanawiać się nad plagami tego świata - przemocą, lękiem i chciwością - ale także, by ożywić moce dobra: wzajemne zrozumienie, mądrość i wielkoduszność. - Trudniej jest te siły zobaczyć w działaniu, ale są one zasadniczo bardziej potężne. Byłem tego świadkiem w moim życiu i w swojej walce politycznej - wyznał były premier Polski.

Przypomniał o przypadającej za kilka miesięcy rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich [zapoczątkowały one Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która przekształciła się w Unię Europejską - KAI], które „otworzyły drogę zrozumienia, nadziei i miłości”. Według niego najlepszym sposobem uczczenia tej rocznicy jest patrzenie nie w przeszłość, lecz w przyszłość.

Tusk poprosił młodych chrześcijan Europy o modlitwę w intencji refleksji, jaką w najbliższych tygodniach będą podejmowali europejscy przywódcy. - Ufam, że razem możemy znaleźć naszą drogę, idąc tą samą ścieżką nadziei i jedności - napisał przewodniczący Rady Europejskiej.

Ze swej strony prezydent Łotwy Raimonds Vējonis podziękował za zorganizowanie Europejskiego Spotkania Młodych właśnie w Rydze. Wskazał, że w tych niespokojnych czasach szczególnie ważne jest tworzenie relacji opartych na wspólnych doświadczeniach i wzajemnym zaufaniu. - Wyzwania i przyszłość Europy są w rękach młodych. Ufam młodym i jestem przekonany, że wasze życie będzie na miarę waszych ideałów i nadziei. To ważne, by jak najlepiej wykorzystać swój czas w pracy dla wspólnego dobra i budowaniu trwałego pokoju. Wiem, że nie zawsze jest to łatwe i że często może nawet budzić lęk. Ufam, że spotkanie europejskie Taizé w Rydze przyczyni się do wzmocnienia odwagi młodych i całej rodziny ludzkiej - stwierdził prezydent Łotwy.

W swoim przesłaniu prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda zwrócił uwagę, że tegoroczne spotkanie odbędzie się „we wschodniej części naszego kontynentu” i że „ekumeniczne przesłanie braterskiej miłości i pojednania, które od dziesięcioleci niesie w świat Wspólnota z Taizé, wybrzmi tu szczególnie mocno”. - Współczesna Ryga to miasto, w którym żyją obok siebie przedstawiciele odradzających się wspólnot chrześcijańskich różnych wyznań, a także niechrześcijanie i osoby wciąż poszukujące odpowiedzi na podstawowe pytania o sens i cel ludzkiego życia. I choć obywatele niepodległej Łotwy korzystają z wielkiego dobra, jakim jest wolność religijna, to wielu z nich pamięta czas komunistycznego zniewolenia i szykan, jakich doświadczali wtedy ludzie wierzący - przypomniał Duda.

Zauważył, że „także dzisiaj w wielu miejscach na świecie prześladowania dotykają chrześcijan, szczególnie w Syrii, Iraku, we wschodniej Afryce i na Dalekim Wschodzie”. - Jak wówczas, tak i obecnie wyznawcy Chrystusa głoszą wolność i niezbywalną godność każdej osoby ludzkiej oraz wezwanie do pokoju – opartego na wzajemnym szacunku, na poszanowaniu prawa i odrębności poszczególnych narodów, religii, kultur i ras. Spotyka się to czasem z niezrozumieniem, a nawet z wrogością i aktami przemocy. Jednak historia uczy, że wyrastająca z wiary wytrwałość w poszukiwaniu wspólnego dobra w końcu przynosi owoce. Tak było również w mojej Ojczyźnie, w Polsce. Nasze ponadtysiącletnie dziedzictwo tradycji i kultury chrześcijańskiej, a także duchowe i moralne wsparcie Papieża Polaka w olbrzymim stopniu przyczyniły się do powstania Solidarności – ogólnonarodowego ruchu społecznego na rzecz wolności i sprawiedliwości, a następnie do zwycięstwa nad komunizmem i odzyskania przez nasz kraj niepodległości - wskazał prezydent Polski.

Wyraził przekonanie, że „zapał, wiara i nadzieja młodych chrześcijan to realna siła i niezastąpiony czynnik pozytywnych zmian we wszystkich sferach życia społecznego, także w relacjach między narodami”. Utwierdziły go w tym rozmowy z uczestnikami tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

- To również w waszych rękach drodzy młodzi Przyjaciele, znajduje się przyszłość Europy i całego globu. Trzydzieści lat temu, podczas swojej wizyty w Taizé, św. Jan Paweł II zwrócił się do młodzieży ze słowami: Nie zadowalajcie się bierną krytyką czy czekaniem na to, że ludzie albo instytucje staną się lepsze. Idźcie do swoich parafii, duszpasterstw, różnych ruchów i wspólnot, nieście im cierpliwie siłę waszej młodości i talenty, które otrzymaliście. Całym sercem przyłączam się do tego wciąż aktualnego wezwania. Wierzę, że inicjatywy takie jak Europejskie Spotkanie Młodych, nawiązywane wtedy przyjaźnie oraz doświadczenie ekumenicznej modlitwy łączącej chrześcijan różnych wyznań i narodowości pomagają budować świat bez wojen, terroryzmu, bezprawia i społecznej niesprawiedliwości. Pozwalają spoglądać w przyszłość z nadzieją - napisał Duda.

