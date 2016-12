Wygraliśmy z Rosją, Niemcami i Brukselą

2016-12-27 16:57

Artur Stelmasiak

Trybunał Sprawiedliwości UE przychylił się do polskiego wniosku ws. gazociągu OPAL. Zawiesił wykonanie politycznej decyzji Komisji Europejskiej, która była korzystna dla Gazpromu i Niemiec, a stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i Ukrainy.

Trybunał Sprawiedliwości UE zawiesił wykonanie decyzji Komisji Europejskiej, która pozwalała Gazpromowi na zwiększenie wykorzystania przepustowości gazociągu OPAL z 50 do 80 proc. Decyzja nie została jeszcze oficjalnie opublikowana, ale zdaniem prezesa PGNiG nastąpi to do końca tego roku.

Decyzja Trybunału to wielki sukces PGNiG, ale jednocześnie cios dla Moskwy, Berlina i policzek dla Brukseli. Okazuje się bowiem, że Komisja Europejska podejmuje decyzje w ten sposób, aby wspierać silniejsze państwa UE kosztem słabszych. A przecież taka polityka stoi w skrajnej sprzeczności z zasadą solidarności państw członkowski.

PGNiG zaskarżyła decyzję KE ws. OPAL w Trybunale Sprawiedliwości UE i domagała się zawieszenia jej wykonywania do momentu rozstrzygnięcia tego sporu. Może to potrwać kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Jednak bardzo ważne jest dla polskiej racji stanu, że do tego czasu Gazprom nie może korzystać z kontrowersyjnej decyzji KE.

Według doniesień rosyjskich agencji w świąteczny poniedziałek 26 grudnia pojawiły się informacje, że Gazprom już fizycznie zwiększył przesył gazu do 81 proc. Dziś podczas konferencji prasowej Piotr Woźniak, prezes PGNiG zaprzeczył tym informacjom.

Do tej pory Polacy słyszeli z Brukseli i Berlina, że jest to projekt biznesowy, a nie polityczny. Dlatego najważniejsi politycy UE umywali ręce, gdy protestowali nasi ministrowie, a Komisja Europejska zwolniła gazociąg z restrykcyjnego unijnego prawa. Dzięki temu Rosjanie mogliby pompować gaz do Europy nie tylko z pominięciem Polski i Ukrainy, ale też ponad prawem UE.

Kontrowersyjna decyzja KE została zaskarżona przez podmiot do tego uprawniony. Skoro jest to projekt biznesowy, to poszkodowaną stroną jest tu należący do skarbu państwa PGNiG. Spółka na początku grudnia zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości UE decyzję Komisji Europejskiej zwalniającą Gazprom z unijnych przepisów w rurze OPAL. To pierwsze z szeregu kroków prawnych, które PGNiG zamierza podjąć w tej sprawie przeciwko Komisji Europejskiej oraz niemieckiemu regulatorowi rynku energii – Bundesnetzagentur. PGNiG będzie prowadzić batalie prawną zarówno w sądach europejskich, jak i niemieckich. W ocenie reprezentujących PGNiG SA i PGNiG Supply&Trading renomowanych kancelarii niemieckich tryb i sposób procedowania w tej sprawie przez Bundesnetzagentur są bezprecedensowe i sprzeczne z przepisami niemieckiego prawa.

Teraz, gdy Trybunał w Luksemburgu zawiesił wykonanie decyzji KE do czasu rozpatrzenia polskiej skargi, można mówić o pierwszej wygranej bitwie, ale nieuczciwa wojna o bezpieczeństwo energetyczne nadal trwa. Jednak cała sprawa jest bulwersująca, bo pokazuje, że w UE są równi i równiejsi, a rosyjski gaz mógł być pompowany do UE na specjalnych prawach. Tak jakby Rosja i Niemcy nie musiały przestrzegać regulacji, które powinny w równym stopniu obowiązywać wszystkie państwa członkowskie.

Zawieszenie decyzji KE można uznać za wygraną bitwę. Warszawa pokonała Moskwę, Berlin i sprzyjającą im Brukselę. Nie oznacza to jeszcze wygranej wojny o energetyczne bezpieczeństwo Polaków, ale wygląda na to, że rząd PiS i podległa mu spółka opracowały wreszcie jakąś spójną taktykę. Czas pokaże na ile skuteczną, ale już teraz Berlin, Moskwa i Bruksela muszą liczyć się z Warszawą, która – jak widać - nie poddaje się bez walki.

