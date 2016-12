Abp Jędraszewski: nieść błogosławieństwo pokoju naszej Ojczyźnie!

2016-12-25 09:28

xpk / Łódź / KAI

Nieść błogosławieństwo pokoju naszej Ojczyźnie, a tym samym zasłużyć sobie na Boże upodobanie i na nazwanie synem Bożym może ten człowiek, który prawdziwie kocha Polskę - powiedział abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki podczas Pasterki w łódzkiej katedrze.

Fot. Katarzyna Cegielska

Od śpiewu kolędy Cicha noc, rozpoczęła się uroczysta Msza św. zwana Pasterką na cześć pasterzy, którzy przybyli do żłóbka, by pokłonić się nowo narodzonemu Królowi Izraela. Ta wyjątkowa liturgia sprawowana o północy, zgromadziła w łódzkiej katedrze parafian, jak i przybyłych gości. Świąteczny wystrój świątyni, śpiew kolęd i wyjątkowa atmosfera tej nocy sprawiły, że liturgia miała charakter bardzo uroczysty.

„Ta dzisiejsza cicha i święta noc – mówił arcybiskup łódzki - zaczęła się od chwili, kiedy kilka godzin temu w naszych rodzinnych domach wzięliśmy do ręki biały opłatek. Łamaliśmy go i dzieliliśmy między sobą, a on – właśnie dzielony i łamany – łączył nas ze sobą, podkreślając ukryte drgnienia serc, cichą łzę w oku, dobre słowo, zwłaszcza jeśli było to słowo przebaczenia i pojednania, uścisk dłoni, jasność spojrzenia wskazującego na bliskość bez zakłamania czy udawania - podkreślił hierarcha.

- Cicha i święta noc – ze żłóbkiem, Matką Najświętszą i Dzieciątkiem, co właśnie przestało płakać i pogrążyło się we śnie. Dla cichości i świętości tej nocy przyszliśmy szukać ostatecznego fundamentu i oparcia w kościele, we Mszy świętej, tradycyjnie zwanej Pasterką. Przyszliśmy, znajdując w niej obecność owej cichej i bezbronnej Miłości, która po raz kolejny stanie się Chlebem i w nas zamieszka” – mówił zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Zwrócił uwagę zebranych na wartości, którymi jest miłości do ojczyzny i szerzenie pokoju –„ Tak. Polska, nasza Ojczyzna, ma prawo do naszej szczególnej miłości. Miłości budowanej na prawdzie i na autentycznej trosce o dobro wspólne Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Miłości pozbawionej egoizmu i partykularnych, ciasnych interesów. Miłości gotowej do przebaczenia i pojednania. Miłości, której pierwszym imieniem jest pokój” – podkreślił.

Zaapelował także do zebranych: „…gorąco prośmy Pana Boga podczas tej cichej, świętej nocy, którą przezywamy, o miłość dla wszystkich polaków, tę miłość, której imieniem jest pokój. Prośmy Go także w naszej codziennej modlitwie, zwłaszcza różańcowej, odmawianej w kolejnych dniach w rodzinnych wspólnotach lub indywidualnie. Niech nastrój całych Świąt Bożego Narodzenia będzie przeniknięty atmosferą Betlejem, gdzie Matka święta, uśmiechnięta, sama czuwa nad Dzieciątka snem. Niech ten nastrój znajdzie swoje błogosławione przedłużenie na dalsze dni tego cudownego okresu liturgicznego i na cały zbliżający się Nowy Rok Pański 2017” - dodał arcybiskup.

Po błogosławieństwie, w uroczystej procesji zebrani wyszli z katedry, aby w szopce znajdującej się przed bazyliką archikatedralną, złożyć Dzieciątko Jezus. Arcybiskup odmówił modlitwę i poświęcił szopkę.

Mieszkańcy Łodzi będą mogli modlić się i nawiedzać szopkę przy katedrze codziennie do 6 stycznia, do uroczystości Objawienia Pańskiego.

Tegoroczna Pasterka była transmitowana przez TVP Info i Radio Łódź.

