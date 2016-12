Dar obecności i dobra

2016-12-23 20:30

Beata Pieczykura

Doświadczenie Boga, który stał się człowiekiem, aby każdy z nas mógł żyć, rodzi się w sercach w sposób szczególny w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Jest to czas miłości, dobra i pokoju spędzony wraz z najbliższymi. Nie wszyscy jednak mają takie szczęście, aby wspólnie radować się z narodzenia Bożej Dzieciny.

Fot. Beata Pieczykura

Dlatego więc tradycyjnie już Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zorganizowała wigilie dla swoich podopiecznych. Takich spotkań dla osób potrzebujących wsparcia oraz starszych i samotnych odbyło się cztery. Pierwsze (21 grudnia ub.r.) w Domu Miłosierdzia przy ul. Rapackiego w Częstochowie, gdzie jest realizowany projekt Senior Wigor. Tam świąt pełnych nadziei, umocnienia, pocieszenia i pokoju życzył zebranym ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, który powiedział: – Pokój przychodzi na świat w osobie Jezusa. Te słowa swoją obecnością potwierdziły Roma Pietrzak-Kalemba, kierownik Domu Miłosierdzia, i Izabela Juszcz, kierownik Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych przy MOPS. Kolejne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet Oaza w Częstochowie 22 grudnia z udziałem arcybiskupa seniora Stanisława Nowaka. Wyrażając radość w pobytu w tym miejscu, abp Nowak powiedział: – Ważne jest, by było takie miejsce, gdzie jesteśmy u siebie. Czujcie się tu kochane, choć cierpienia i braki będę, ale Jezus się narodził. Bądźcie zdrowe, uśmiechnięte, cieszcie się dziećmi, wychowujcie je. Radość z Bożego Narodzenia w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet nabierze szczególnego wymiaru, ponieważ w uroczystość Narodzenia Pańskiego ks. Paweł Dzierzkowski udzieli chrztu dziecku jednej z podopiecznych.

Fot. Beata Pieczykura

Najbardziej liczne spotkanie stanowiła wigilia otwarta dla ubogich i bezdomnych nie tylko z terenu Częstochowy, na której spotkały się osoby biedne, w trudnej sytuacji życiowej czy samotne (ponad 300 osób). Miało ono miejsce 23 grudnia w auli przy parafii archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie. Zorganizowała ją Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, współorganizatorami byli Urząd Miasta Częstochowy i parafia Świętej Rodziny w Częstochowie, a partnerami: Fundacja św. Barnaby, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – koło częstochowskie, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”. Szczególnym gościem świątecznego spotkania była schola dziecięca Skarby Maryi z parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Częstochowie pod dyrekcją ks. Łukasza Dybowskiego, śpiewająca kolędy. Radość wspólnego świętowania dzielili z ubogimi m.in.: władze miasta, parlamentarzyści, senatorowie, przedstawiciele policji, straży miejskiej. bracia kapucyni, siostry zakonne, wolontariusze i harcerzy, a przede wszystkim abp Wacław Depo wraz z sekretarzem ks. Mariuszem Trojanowskim oraz ks. Marek Batorem, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i ks. ks. Pawłem Dzierzkowskim. Metropolita częstochowski „pokreślił, że pierwsza nasza radość płynie z tego, że jesteśmy razem”. Nawiązując do słów papieża Franciszka, życzył licznie gromadzonym, aby wpatrywali się z obraz Matki Bożej Częstochowskiej i uznali Ją jeszcze raz jako swoją matkę. To pozostał im jako pierwsze zadanie. Drugie to odkrycie Ją w modlitwie i modlitwa za siebie nawzajem, a trzecie to odkrycie Jej w pomocy drugiemu człowiekowi, ponieważ Maryja mówi Synowi, co brak każdemu z nas. O prawdziwie polską gościnność zadbał ks. Jan Niziołek, proboszcz archikatedry częstochowskiej. Każdy uczestnik spotkania został obdarowany paczką żywnościową na święta.

Ostatnim spotkaniem będzie wigilia w Przytulisku dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta przy ul. Krakowskiej w Częstochowie 24 grudnia.

Takie spotkania są organizowane przez częstochowską Caritas, aby wypełnić pustkę w sercach ludzi bezdomnych, ubogich, samotnych, wszystkich, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z różnorakich powodów zarówno zawinionych, jak i niezawinionych. – Pragniemy, aby był to czas szczerej pamięci, czas nadziei – wyjaśnia ks. Marek Bator, dyrektor Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – dla tych ludzi, by podczas świąt zapomnieli na chwilę o swoim smutnym życiu i doświadczali wspólnoty, radości wspólnego stołu przykrytego białym obrus, śpiewu kolęd czy rozmowy, nadziei płynącej z tego, że ktoś dzieli się z nimi dobrem, by przypomnieli sobie własny rodzinny dom. Dlatego więc tego wieczoru Ksiądz Dyrektor życzył licznie zgromadzonym zmiany ich sytuacji życiowej, czyli tego, by znaleźli rodzinę, w którym będą przeżywając święta, a na dziś, aby na swej drodze spotykali ludzi życzliwych, otwartego serca, a nie obojętnych, takich, którzy podzielą się sobą i tym, co mają. W ten sposób nie będzie im brakowało chleba powszedniego, a przede wszystkim odwagi w przyjęciu Jezusa do swojego serca i swojego życia. On bowiem podnosi, przywraca godność, obdarza zdrowiem. – Z serca życzę wam, abyście otworzyli się na łaskę Boga – mówił ks. Bator.

Fot. Beata Pieczykura

Wigilijne spotkanie dla osób samotnych miało również miejsce w parafii pw. św. Wojciecha w Częstochowie 24 grudnia. Zorganizowali je parafialny oddział Akcji Katolickiej i Rycerze Kolumba. Dar czasu dzielił z zebranymi proboszcz ks. prał. Stanisław Iłczyk, który podkreślił, że wszyscy są oni bardzo potrzebni w tej parafii i całej archidiecezji. – Nie jesteśmy sami – mówił Ksiądz Proboszcz i dodał: – Oto jesteśmy razem, ludzie dobrej woli, ludzie pokoju i tym pokojem radujmy się.

