Abp Hoser zarządził w diecezji warszawsko-praskiej modlitwę za Ojczyznę

2016-12-23 07:41

mag / Warszawa / KAI

Mamy być głosem sumienia całego narodu – podkreślił abp Henryk Hoser zwracając się do kapłanów. Zgodnie z tradycją z okazji zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego bp warszawsko-praski spotkał się w kaplicy kurialnej z prezbiterium diecezji, by przełamać się opłatkiem.

Fot. Artur Stelmasiak

Składając życzenia abp Hoser przypomniał duchownym, że uczestniczą w tajemnicy Chrystusowego kapłaństwa. – Poprzez święcenia jesteśmy istotowo złączeni z Nim stając się Jego ustami, rękami, jednym słowem - całym ciałem które swoim człowieczeństwem służy zbawieniu rodzaju ludzkiego – powiedział bp warszawsko-praski.

Podkreślił, że Syn Boży przyszedł do wszystkich, a więc zarówno do ubogich których symbolizują pasterze, jak i do królów. Stąd powinniśmy być nie tylko głosem sumienia poszczególnych osób ale również całego narodu, które wydaje się dziś zamglone. Tymczasem niezbędna jest nam w kraju zdolność rozróżnienia dobra i zła – stwierdził abp Hoser.

W trosce o naród i przyszłość Polski zaapelował on jednocześnie o modlitwę w intencji Ojczyzny. Zarządził, aby przez całą oktawę świąt Narodzenia Pańskiego we wszystkich parafiach diecezji warszawsko-praskiej codzienne modlono się w intencji kraju koronką do Bożego Miłosierdzia oraz modlitwą do św. Michała Archanioła.

Bp warszawsko-praski wyraził także wdzięczność duchownym za ich duszpasterskie zaangażowanie. Podobnie jak w latach ubiegłych wręczono także nominacje, oraz odznaczenia. Uzupełniono również skład dwóch kapituł – konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku oraz kolegiaty Przemienienia Pańskiego w Radzyminie.

W imieniu duchowieństwa życzenia ordynariuszowi diecezji oraz bp pomocniczemu Markowi Solarczykowi, bp seniorom Bp Kazimierzowi Romaniukowi i bp Stanisławowi Kędziorze złożył ks. prał Krzysztof Cyliński.

