Ile kosztowały Światowe Dni Młodzieży?

2016-12-22 15:03

pra / Kraków / KAI

200 mln 612 tys. 193 zł - to całkowity koszt organizacji i przebiegu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie ze strony Archidiecezji Krakowskiej. Bilans finansowy ŚDM zaprezentowano we czwartek w krakowskiej kurii.

Fot. Mazur/episkopat.pl

Polub nas na Facebooku!

„Zgodnie z przepisami polskiego prawa Archidiecezja krakowska działając w ramach statutowej działalności niegospodarczej nie ma obowiązku informowania o wydatkach związanych z organizacją ŚDM, które były wydarzeniem religijnym. Jednak w trosce o transparentność działań związanych z organizacją tego wydarzenia społecznie użytecznego zdecydowaliśmy się poinformować opinię publiczną po pierwsze o korzyściach wypływających z tego międzynarodowego spotkania młodych w Krakowie, po drugie o poniesionych przez stronę kościelną kosztach przy organizacji tego wydarzenia, a także o źródłach finansowania” – mówił ks. Piotr Studnicki w czasie czwartkowego podsumowania ŚDM w krakowskiej kurii.

Rzecznik archidiecezji krakowskiej dodał, że główną zasadą sekcji finansowej Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 było „nie wydawać więcej niż będziemy posiadać”.

Firma GAD3 dla Komitetu Organizacyjnego przeprowadziła badania wśród uczestników ŚDM. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie zgromadziły ponad 2 mln osób z całego świata. Prawie 97% uczestników oceniło pobyt na ŚDM bardzo pozytywnie lub pozytywnie i jednocześnie poleciłoby udział w ŚDM swoim znajomym. Duży odsetek uczestników za wpływ Światowych Dni Młodzieży uznał wzmocnienie relacji z Bogiem, chęć do poprawy społeczeństwa, poszerzenie wiedzy o Miłosierdziu Bożym oraz wzmocnienie relacji z Kościołem.

Reklama

Prezentująca podsumowanie Paulina Guzik z sekcji komunikacji KO ŚDM Kraków 2016 podkreśliła, że uczestnicząca w ŚDM młodzież wyniosła praktyczną lekcję z wydarzenia, bo do dziś czynnie angażuje się w dzieła miłosierdzia.

W czasie prezentacji przypomniano także korzyści promocyjne dla miasta i regionu – ekwiwalent reklamowy w polskich mediach wyniósł 67 mln zł, w mediach zagranicznych 550 mln zł. W okresie 18 lipca – 1 sierpnia w mediach całego świata na temat ŚDM pojawiło się łącznie prawie 8 300 publikacji zagranicznych a w samym tygodniu Wydarzeń Centralnych, 5 500 materiałów prasowych o Krakowie.

Za obliczeniami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podano, że kwota wydatków pozostawionych w Krakowie przez uczestników to łącznie 500 mln zł.

Ks. Piotr Studnicki przypomniał słowa prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, który niedawno na antenie TVP Kraków powiedział, że „Kraków nie wydał złotówki na ŚDM – tylko zyskał”.

W czasie konferencji zaprezentowano bilans finansowy organizacji ŚDM.

Koszty organizacji i przebiegu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie to całokształt działań organizacyjnych na przestrzeni trzech lat i wyniósł on 200 612 193 zł. Najwięcej kosztów wygenerowała obsługa pielgrzyma, tj. przygotowanie niezbędnika pielgrzyma, organizacja zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenie i aplikacje mobilne, dając łączny koszt 109 907 253 zł.

Ekonom archidiecezji krakowskiej ks. Wojciech Olszowski wyjaśnił, że mimo że pielgrzymi nocowali głównie w rodzinach i szkołach, to Komitet Organizacyjny musiał wiele placówek oświatowych wyposażyć w niezbędne sanitariaty i toalety. KO pokrywał koszty noclegów także zaproszonych na ŚDM gości – m.in. katechistów. „To nie była opłata za zakwaterowanie, ale koszty, które ponieśliśmy przygotowując miejsca do zakwaterowania” – tłumaczył ks. Olszowski. Lidia Chmura dodała, że KO musiał przygotować także infrastrukturę na polach namiotowych, a dla niektórych pielgrzymów wykupić miejsca na komercyjnych polach namiotowych oraz opłacić koszty noclegów w bursach i akademikach, gdzie byli zakwaterowani wolontariusze i obsługa Wydarzeń Centralnych.

Przygotowanie miejsc Wydarzeń Centralnych oraz miejsc spotkań towarzyszących (m.in. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Sanktuarium św. Jana Pawła II), dało łącznie sumę 67 074 514 zł. Na tę kwotę złożyło się: przygotowanie wydarzeń na Błoniach (Ceremonia Otwarcia, Powitanie Ojca Świętego, Droga Krzyżowa) oraz wydarzenia w Parku Jordana (Targi Powołaniowe, Strefa Pojednania) - łącznie koszt 24 817 572 zł, wydarzenia na Campus Misericordiae (Msza Posłania oraz Czuwanie z Ojcem Świętym) – 37 561 727 zł oraz koszt organizacji Pielgrzymki Miłosierdzia, przygotowania konfesjonałów i Mszy św. dla osób konsekrowanych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Sanktuarium św. Jana Pawła II - 4 695 215 zł.

Koszty związane z organizacją głównych miejsc spotkań młodzieży z papieżem Franciszkiem obejmowały prace związane z inwestycjami i przygotowaniem terenu, wygrodzeniem, budową dróg tymczasowych, tymczasowej infrastruktury elektrycznej i światłowodowej, utwardzenie i zabezpieczenie przejść i miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych i gości, projektem i budową ołtarzy, organizacją liturgii, nagłośnieniem, przygotowaniem telebimów oraz usług sanitarnych.

W koszty organizacji ŚDM w Krakowie należy wliczyć też koszt poszczególnych etapów przygotowań, czyli wydarzeń tj. Zjazd Delegatów jak również koszty wynagrodzenia pracowników KO oraz wolontariuszy długoterminowych, Call Center czy pre-wydarzeń, które łącznie kosztowały 9 869 207 zł. Mniej kosztów pochłonęła organizacja Festiwalu Młodych, zorganizowanego na kilkudziesięciu scenach festiwalowych, i Katechez w ponad 300 miejscach na terenie całej Archidiecezji Krakowskiej: łącznie 7 103 074 zł. Organizacja i obsługa centrum informacyjnego i rejestracyjnego podczas Światowych Dni Młodzieży to koszt 1 961 365 zł.

W koszty organizacji Światowych Dni Młodzieży wpisują się również tzw. koszty inne (obsługi medialnej, strony internetowej, promocji i zorganizowania tłumaczeń, również podczas Wydarzeń Centralnych), które łącznie wyniosły 4 696 780 zł.

Mecenas Krzysztof Mazur przypomniał, że za organizację ŚDM odpowiadała archidiecezja krakowska, ale pamiętać należy, że w ich ramach miała miejsce wizyta Ojca Świętego, którą organizowała Konferencja Episkopatu Polski, zgodnie ze specustawą, a przed ŚDM odbywały się też Dni w Diecezjach, które organizowały poszczególne diecezje. Bilans finansowy zaprezentowany w krakowskiej kurii dotyczy tylko organizacji ŚDM, nie ujęto w nim m.in. wizyty papieża Franciszka w Częstochowie.

Organizując Światowe Dni Młodzieży bazowano głównie na pięciu źródłach finansowania: składkach partycypacyjnych uczestników 142 737 835 zł), darowiznach prywatnych i firm wspierających 17 903 659 zł), składkach od wiernych ze wszystkich parafii i kościołów (19 583 707 zł), dochodów spółki ŚDM (1 600 000 zł) oraz wsparciu z budżetu państwa dla działań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (19 443 912 zł).

„Przeszło 70% źródeł finansowania ŚDM to są składki partycypacyjne uczestników – to dokładnie odwzorowuje to, o czym mówiliśmy od początku: to młodzi organizują ŚDM, to oni partycypują we wszystkich kosztach. To nie jest tylko plecak, który dostają, ale to oni spowodowali, że wybudowaliśmy ołtarze; to oni spowodowali, że mogliśmy wybudować chociażby drogi dojazdowe do Campus Misericordiae” – wyjaśniała Paulina Guzik. Dodała także, że wsparcie budżetu państwa w wysokości ponad 19 mln zł zwróciło się państwu z nawiązką, ponieważ wysokość podatku VAT zapłaconego przy zakupach poczynionych tylko przez archidiecezję krakowską to 32 mln zł. Guzik zwróciła uwagę także na zwiększenie wpływów budżetowych z tytułu podatku PIT od osób zatrudnionych przez archidiecezję.

Źródła finansowania przyniosły łącznie kwotę 201 269 113 zł, tj. więcej niż całkowity koszt organizacji Światowych Dni Młodzieży, który wyniósł 200 612 193 zł, dając rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Główna księgowa Lidia Chmura zwróciła uwagę że do organizatorów ŚDM ciągle napływają faktury, więc prawdopodobnie cała rezerwa finansowa zostanie wykorzystana.

Na pytanie dziennikarzy o rozliczenia z restauratorami, ks. Studnicki przypomniał, że Komitet Organizacyjny zawarł ok. 400 umów i prawie wszystkie są już rozliczone. Trwają rozmowy z dwoma podmiotami, które zdaniem organizatorów nie wywiązały się z umów.

W porównaniu do organizacji Światowych Dni Młodzieży na przestrzeni ostatnich 8 lat, ŚDM w Krakowie wygenerowały najmniej kosztów, w tym o ponad połowę mniej niż podczas organizacji ostatnich ŚDM w Rio de Janeiro w 2013 r.

Wszystkie materialne rzeczy pozostałe po Światowych Dniach Młodzieży trafiły i wciąż są przekazywane na rzecz wielu instytucji: stowarzyszeń, fundacji, ośrodków pomocy, szkół, parafii, duszpasterstw i zakonów. Łącznie przekazano 14 657 plecaków pielgrzyma oraz ponad 60 komputerów. Pozostały po ŚDM suchy prowiant przekazano na rzecz fundacji Caritas oraz wykorzystano podczas Wigilii z bezdomnymi, organizowanej na krakowskim Rynku. Wodę butelkowaną wykorzystano podczas organizacji Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę, a także przeznaczono do dyspozycji osób uczestniczących w uroczystościach pogrzebowych ś.p. ks. kard. Franciszka Macharskiego jak i zgromadzonych podczas obchodów konsekracji Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Tuż przed konferencją do dziennikarzy zebranych w Sali Okna Papieskiego w krakowskiej kurii wyszedł kard. Stanisław Dziwisz, który poinformował, że jako biskup jest od spraw duchowych, a nie finansowych, dlatego głos oddał przedstawicielom sekcji komunikacji i finansowej w Komitecie Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016. Hierarcha złożył dziennikarzom świąteczne życzenia i przyniósł słodycze.

Działy: Aktualności

Tagi: ŚDM w Krakowie ŚDM