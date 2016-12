Papieski dar dla Kurii: lekarstwo na chorobę duszy

2016-12-22 12:07

st (KAI) / Watykan / KAI

Na zakończenie swego przemówienia do Kurii Rzymskiej z okazji składania sobie życzeń świątecznych Franciszek przypomniał, że wcześniej mówił do tego gremium o chorobach duszy. Do tego tematu nawiązywał także papieski dar dla biskupów obecnych dziś w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.

Fot. Mazur/episkopat.pl

Franciszek przypomniał, że przed dwoma laty jeden z biskupów zapytał go, czy po tym przemówieniu powinien udać się do apteki czy też do konfesjonału. Na co papież odpowiedział, że zarówno do apteki jak i konfesjonału. Ale przy tej samej okazji kard. Walter Brandmüller powiedział tylko jedno słowo: „Acquaviva”. Ojciec Święty przyznał, że w tamtej chwili nie zrozumiał o co chodzi, natomiast później przypomniał sobie, książkę piątego generała jezuitów, Claudio Acquavivy (rządził zakonem w latach 1581-1615) „Środki leczenia chorób duszy”. Franciszek w związku z tym ofiarował w darze członkom Kurii włoskie jej tłumaczenie, autorstwa o. Giuliano Raffo SJ.

