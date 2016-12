Włochy: arcydzieła ze zburzonej Nursji na wystawie w Sienie

Arcydzieła sztuki sakralnej ze zniszczonej trzęsieniem ziemi Nursji są już bezpieczne. Gościny udzieliła im katedra w Sienie. Od 23 grudnia zostaną one udostępnione zwiedzającym w krypcie świątyni. Jest to wielka wystawa, na której zgromadzono nie tylko same dzieła sztuki, lecz również bogatą dokumentację fotograficzną. Pokazuje ona, gdzie pierwotnie znajdowały się przywiezione do Sieny malowidła i rzeźby oraz co pozostało z kościołów i klasztorów w rodzinnym mieście św. Benedykta.

Widok bazyliki zniszczonej podczas trzęsienia ziemi 30 października br.

Wystawa nosi tytuł: „Zranione piękno”. Ma ona uwrażliwić zwiedzających na los ofiar trzęsienia ziemi i pomóc w zbieraniu funduszy na odbudowę miasta. Organizatorzy liczą w szczególności na turystów, którzy licznie odwiedzają Sienę i tamtejszą katedrę.

W sierpniu i październiku rejon środkowych Włoch nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które wyrządziły ogromne szkody materialne i pociągnęły za sobą śmierć wielu osób, a tysiące ludzi pozostał bez dachu nad głową.

