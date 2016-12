Wystawa w Muzeach Watykańskich

Modele mistrza Berniniego

2016-12-20 08:28

Włodzimierz Rędzioch

Fot. Włodzimierz Rędzioch

Bernini. Modelli mostra altare Cattedra

Jednym z artystów, który wywarł największy wpływ na wygląd Bazyliki św. Piotra był genialny artysta włoskiego baroku Giovan Lorenzo Bernini. Architekt, malarz ale przede wszystkim rzeźbiarz, Bernini wykonał w bazylice watykańskiej dzieła, które stanowią jej najważniejsze elementy architektoniczno-dekoracyjne: baldachim nad głównym ołtarzem świątyni, ołtarzem Konfesji, umieszczony w absydzie ołtarz Katedry św. Piotra, monumenty nagrobne papieży Urbana VIII i Aleksandra VII, statuę św. Longinusa, dekorację pilastrów i naw bazyliki oraz tabernakulum kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Do odlania wspaniałych rzeźb z brązu Bernini stosował modele wykonane z gliny, które były wzmocnione słomą, drewnem, powrozami i kutym żelazem. Artysta wykonał je ze swoimi współpracownikami, wśród których był Flamandczyk Peter Verpoorten i Włosi: Ferrata, Raggi i Morelli. Niektóre z tych modeli przetrwały do naszych czasów a ostatnio zostały one poddane pracom konserwatorskim.

Dziś, aż do 26 lutego, możemy podziwiać je w Pinakotece Muzeów Watykańskich (sala XII) wśród wspaniałych barokowych obrazów.

Eksponowanych jest siedem modeli: cztery modele stojących aniołów, które posłużyły do wykonania rzeźb aniołów stojących przy Katedrze św. Piotra, dwie głowy Doktorów Kościoła (św. Atanazego i św. Jana Chryzostoma) – Katedrę św. Piotra podtrzymują Doktorzy Kościoła, dwóch z Kościoła łacińskiego i dwóch z Kościoła wschodniego, oraz klęczący anioł przeznaczony do Kaplicy Najświętszego Sakramentu – Bernini wykonał do niej tabernakulum w formie starożytniej świątyni (tempietto), przy której klęczą dwa anioły.

Fot. Włodzimierz Rędzioch

Bernini. Głowa Doktora Kościoła

Fot. Włodzimierz Rędzioch

Bernini. Modelli mostra

Zwiedzający ma możliwość obejrzenia z bliska, jak Bernini tworzył swe rzeźby. Na glinianych modelach widać odciski palców Mistrza, znaleziono nawet odciśki linii papilarnych artysty. Oczywiście modele są o wiele bardziej „surowe” niż wykonane z nich rzeźby, które były szlifowane i złocone.

Modele umieszczono w sali Pinakoteki, z której usunięto kilka barokowych obrazów (w tym obraz Caravaggia) wypożyczonych na wystawę do Rosji.

