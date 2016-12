Naukobus ruszył w Polskę

2016-12-19 20:18

na podst. nauka.gov.pl

Fot. www.nauka.gov.pl

Nawet do stu tysięcy dzieci dotrze Naukobus – nowoczesne laboratorium mobilne, które Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Centrum Nauki Kopernik zaprezentowało w poniedziałek w Gminnym Zespole Szkół w Kozłowie.

Mobilna wystawa z ponad dwudziestoma eksponatami, które można dotknąć i przetestować, to sposób na dotarcie do uczniów z wsi, miast i miasteczek, gdzie dostęp do atrakcyjnych form edukacji jest utrudniony. Poprzez łączenie nauki i zabawy dzieci przeprowadzą doświadczenia z zakresu fizyki, będą mogły poznać tajniki ludzkiego organizmu, a także wykorzystać matematykę w praktyce – a to wszystko pod okiem animatorów z warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.

W 2017 roku Naukobus odwiedzi około dwustu szkół w całej Polsce i obejmie swoim zasięgiem niemal 100 tys. uczniów, a także ich rodziców. Z dala od szkolnej tablicy i kredowego pyłu uczestnicy dowiedzą się, jak powstaje film, na czym polega dowód na istnienie Pitagorasa, spróbują również oszukać swoje zmysły. Angażujące uczniów eksperymenty to sposób na rozbudzenie ich ciekawości i zainspirowanie do samodzielnego zdobywania wiedzy. Szczególnie istotna jest trasa mobilnej wystawy naukowej – Naukobus odwiedzi wsie i miasta do 130 tys. mieszkańców. To istotny krok w kierunku wyrównywania szans edukacyjnych.

Naukobus to kolejny program obok Uniwersytetu Młodego Odkrywcy i Wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizowany w ramach społecznej odpowiedzialności nauki ujętej w tzw. strategii Gowina dla nauki i szkolnictwa wyższego. Przewidywany budżet w pierwszym roku trwania programu Naukobus wynosi 2,5 mln złotych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje stopniowe zwiększanie zasięgu wystaw w kolejnych latach.

