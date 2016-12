Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek uratowany

2016-12-15 19:59

Jarosław Ciszek

To już pewne – podpisanie umowy 12 grudnia oficjalnie potwierdziło, że Polska Spółka Gazownictwa została Partnerem Strategicznym 23. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Tym samym oddaliło się widmo likwidacji, które przed rokiem zawisło nad będzińskim przeglądem z powodu braku środków na organizację. Zaangażowanie PSG pozwoli nie tylko uchronić, ale i rozwinąć ten największy kolędowy przegląd i jeden z największych amatorskich festiwali muzycznych w Polsce.

"Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wesprzeć tak ważną dla polskiej kultury i piękną inicjatywę, jaką jest Festiwal Kolęd i Pastorałek. Jak wiadomo w całej branży naftowo-gazowo- górniczej jest ogromne przywiązanie do tradycji. A przecież do najpiękniejszych polskich tradycji należy śpiewanie kolęd i pastorałek. Dlatego w tym roku Polska Spółka Gazownictwa została partnerem strategicznym już 23 Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. O tym, jak ważne i potrzebne to wydarzenie świadczy fakt, że Festiwal z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, a każdego roku bierze w nim udział ok. 20 tysięcy osób. To impreza, o której głośno już także poza granicami naszego kraju. Polska Spółka Gazownictwa zawsze stara się wspierać wydarzenia kulturalne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, które promują polską tradycję i kulturę. Mamy nadzieję, że dzięki podpisanej dziś umowie o partnerstwie przyczynimy się do dalszego rozwoju tego niezwykłego przedsięwzięcia, które już na stałe wpisało się w kulturalną mapę Polski i liczymy na owocną współpracę w przyszłości" – powiedział podczas uroczystego podpisania umowy Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel.

W imieniu Festiwalu umowę podpisywał jego założyciel i dyrektor, ks. Piotr Pilśniak. "Przez ostatnie lata nagłaśnialiśmy nasze problemy związane z rozwojem Festiwalu. Cieszymy się, że teraz do rozwoju przyczynia się Polska Spółka Gazownictwa" – mówił ks. Pilśniak. W uroczystości udział wziął także ks. bp Grzegorz Kaszak – ordynariusz diecezji sosnowieckiej i honorowy patron Festiwalu. "Niech ta współpraca wyda jak najlepsze owoce dla kultury polskiej i naszego dziedzictwa. Dziękuję za wsparcie dla tego wielkiego wydarzenia" – powiedział biskup.

23. Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika trwa od 3 grudnia – za nami już niemal połowa eliminacji regionalnych, które odbywają się w 37 ośrodkach w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. Najlepsi z ponad 1500 startujących w nich solistów, chórów i zespołów od 12 do 14 stycznia zaprezentują się w Będzinie. Laureatów Festiwalu wybierze wtedy jury pod przewodnictwem prof. AM dr hab. Jerzego Rachubińskiego (Akademia Muzyczna w Łodzi), którego wspierać będą prof. dr hab. Wiesław Delimat (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II i Akademia Muzyczna w Krakowie) oraz ks. dr hab. Paweł Sobierajski (Akademia Muzyczna w Katowicach).

15 stycznia o g. 16 najlepsi z najlepszych, wybrani przez reżysera – Dariusza Wiktorowicza, zaprezentują się podczas Koncertu Galowego w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu na Osiedlu Syberka w Będzinie. Na koncert złożą się nie tylko występy uczestników, ale także przygotowane przez Festiwal i Fundację Warsztat Wiedzy filmy przybliżające bożonarodzeniowe tradycje. W jednym z nich o zwyczajach kulinarnych opowiedzą Robert Makłowicz i Piotr Bikont.

Dla tych, którzy nie będą mogli przyjechać w styczniu do Będzina całość styczniowych przesłuchań finałowych oraz Koncert Galowy będzie transmitowany na żywo w internecie w jakości HD. To ponad 30 godzin transmisji! Sama realizacja Koncertu Galowego wymaga pięciu stanowisk kamerowych i prawie 2 kilometrów kabli wizyjnych i dźwiękowych. Przy scenie stanie też kamera w technologii 360 stopni, dzięki której widzowie siedzący w domach poczują się jakby byli na koncercie - będą mogli obracać obraz pod dowolnym kątem i na bieżąco śledzić to, co dzieje się na scenie, a także reakcje widzów. Obraz z kamer będzie też przesyłany na trzy projektory HD i wyświetlany na ekranach w kościele podczas trwania koncertu.

Festiwal w całości realizowany jest siłami społecznymi przez zapalonych wolontariuszy. Udział w nim jest dla wykonawców i słuchaczy całkowicie bezpłatny.

