Bp Lechowicz: zaproście Świętą Rodzinę do swoich domów!

2016-12-14 13:55

Zaproście Świętą Rodzinę do swoich domów, a następnie okażcie gościnę Jezusowi oraz Maryi i Józefowi poprzez pamięć o ich obecności wśród Was i naśladowanie ich w waszym życiu małżeńskim i rodzinnym - zaapelował w życzeniach świątecznych dla Polonii i Polaków żyjących zagranicą bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej.

Bp Lechowicz życzy Polakom żyjącym na całym świecie, aby przyjęli Jezusa i doświadczyli życia, które On niesie - "życia pełnego i prawdziwego", a więc "naznaczonego obecnością Boga i Jego przymiotami – miłością i pokojem, radością i prawdą", gdyż tylko "takie życie jest w stanie zaspokoić najgłębsze pragnienia człowieka".

Delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej dziękuje wszystkim osobom, które wspierają księży w ich duszpasterskiej pracy, "dbając o to, by życie we wspólnocie Kościoła i w środowiskach polonijnych w jak największym stopniu odpowiadało życzeniom Jezusa".

Na szczególne słowa uznania i podziękowania - podkreśla - zasługują siostry zakonne i osoby świeckie, które troszczą się zwłaszcza o najsłabszych i najbardziej potrzebujących wsparcia – o dzieci i młodzież oraz o starszych i doświadczających biedy materialnej bądź duchowej.

Doceniając pracę kapłanów i sióstr zakonnych wśród Polonii i Polaków zagranicą, dołącza do życzeń pod ich adresem słowa papieża Franciszka z jego orędzia na najbliższy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: "Kościół potrzebuje was i wspiera was w pełnionej przez was ofiarnej służbie”. - Niech ta pewność umacnia Was w powołaniu i posłudze dla naszych Rodaków! - zaznacza bp Lechowicz.

Przypominając, że rozpoczęty niedawno nowy rok duszpasterski przebiega wedle słów Jezusa "Idźcie i głoście", bp Lechowicz apeluje, by potraktować to wezwanie jako skierowane również do siebie, tak aby także świeccy stawali się świadkami życia „z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa”, począwszy od swych najbliższych.

Biskup prosi, aby wspólnoty rodzinne Polaków mieszkających za granicami Ojczyzny stawały się miejscami, w których każdy człowiek może spotkać prawdziwe życie.

"Dlatego zaproście Świętą Rodzinę do swoich domów, a następnie okażcie gościnę Jezusowi oraz Maryi i Józefowi poprzez pamięć o ich obecności wśród Was i naśladowanie ich w waszym życiu małżeńskim i rodzinnym" - zaapelował, dodając, by oprócz dbałości o rozwój intelektualny i fizyczny dzieci, rodzice nie zapominali o wychowaniu religijnym.

"Niech wzrastają nie tylko w latach i mądrości u ludzi, ale także i u Boga, wzorem Jezusa!" - napisał bp Wiesław Lechowicz.

