Drogowskazy

Kryzys Europy to kryzys prawdy

2017-10-25 10:35

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Fot. Monika Książek

Polub nas na Facebooku!

Wiele już powiedziano o tym, jak ważna jest w życiu prawda. Dziś jasno widać powszechne odejście od prawdy, a niektórzy mówią o tzw. postprawdzie. Jeżeli więc chcemy podejmować jakiekolwiek ważne sprawy, także te dotyczące zatracającej swoją tożsamość Europy, to musimy zmierzyć się z problemem prawdy.

Kryzys Europy to kryzys prawdy. Pan Jezus powiedział: „...prawda was wyzwoli” (J 8, 32), i to jest pewien klucz, który ma przede wszystkim znaczenie moralne. Rozbrat z prawdą był początkiem nieszczęść, których doznała ludzkość XX wieku przez dwie wojny światowe. Systemy, które spowodowały te nieszczęścia, były oparte na fałszu, manipulacji i kłamstwie. Dzisiaj także obserwujemy rozrost fałszu i obłudy – mamy do czynienia z całymi instytucjami fałszu. Również tak modny obecnie PR to często wyższa szkoła manipulacji i zakłamania.

Reklama

Ruch „Europa Christi” w swoich założeniach opiera się na zasadniczej trosce o prawdę w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i politycznym. Opiera się na założeniach wypływających z przesłania Ewangelii Jezusa Chrystusa, o którego powrót do Europy – Prawdy, która wyzwala – walczymy. Kłamstwo i manipulacja prawdą tworzą struktury zła. Ma to przełożenie na całe życie społeczne. Fachowcy od kłamstwa są niczym człowiek w przypowieści Chrystusa odnoszącej się do zasianego kąkolu: „Nieprzyjazny człowiek to uczynił” (Mt 13, 28). Wydaje się, że w wielu środowiskach mamy do czynienia z takimi ludźmi. Dlatego Ruch „Europa Christi” mówi społeczeństwu: Wracajcie do Dekalogu! Wracajcie do prawdy! Trzeba tu przypomnieć słowa Chrystusa wypowiedziane przed Piłatem: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37). Zauważmy, że Pan Jezus powiedział to w godzinie największego dramatu, gdy po ludzku biorąc, ważyły się Jego losy – przecież za chwilę usłyszał wyrok śmierci. W innym zaś miejscu Jezus mówi: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6). Wobec wielkiego kryzysu wartości w Europie nie można nie podjąć sprawy prawdy i jej zaprzeczenia, czyli kłamstwa.

Wyzwalająca moc prawdy powinna być momentem zachęty do walki o jej uobecnienie w całokształcie życia Europy. Rządy europejskich państw powinny zatroszczyć się o prawdę w działaniach instytucji państwowych, w mediach – w przeciwnym wypadku tworzy się karykatura życia, budujemy kolosa na glinianych nogach, który szybko runie i spowoduje ogromne zniszczenie. Problem jest bardzo poważny – dlatego trzeba szukać ludzi, którzy skutecznie zawalczą o świat wartości na naszym kontynencie.

Niedziela Ogólnopolska 44/2017 , str. 3 E-mail:

Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa

Tel.: +48 (34) 365 19 17

Działy: Drogowskazy

Tagi: Europa kongres Europa Christi