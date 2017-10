20 osób w twojej sprawie

Oprac. Karolina Mysłek

Czy Żywy Różaniec to przeżytek? Ewentualnie dla pań w pewnym jedynie słusznym wieku? Nie! Przez Żywy Różaniec wielu wymodliło sobie żonę/męża, lepsze relacje w rodzinie, dobrą pracę. Dołączysz się?

Różaniec. Z pozoru – zwykła, długa, nudna modlitwa. Czy rzeczywiście? Są przecież tacy, którzy traktują ją jako linę ratunkową w walce z grzechem, w różnorodnych trudnościach i nałogach. Inni mówią, że to ich sposób na życie. A jeszcze następni, że to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. No właśnie, słowo „wspólnie” jest tu kluczowe. Dzisiaj chcemy przedstawić ci propozycję, która choć kojarzona prawie wyłącznie z paniami w pewnym jedynie słusznym wieku, to zyskująca na popularności w każdej właściwie grupie wiekowej. Żywy Różaniec.

Istnieje wiele grup, które modlą się Różańcem w oparciu o zasady świetnie sprawdzające się od lat. 20 osób, 20 tajemnic różańcowych – każda osoba modli się jednym dziesiątkiem Różańca – konkretną przypisaną mu tajemnicą. Co miesiąc – zmiana odmawianej tajemnicy na kolejną, np. ze Zwiastowania na Nawiedzenie. I tak przez 20 miesięcy albo i dłuższy czas – w zależności od konkretnej grupy. Dla poszczególnych osób to tylko 3 minuty dziennie, a w efekcie w twojej intencji modli się 20 osób każdego dnia. Podobnie jak ty modlisz się w intencjach pozostałych członków grupy, czyli róży różańcowej.

Jest jeszcze jeden plus inicjatyw, które proponujemy. Modlisz się w czasie i miejscu, które zależą wyłącznie od ciebie. Nieważne, czy to będzie poranek, czy wieczór; dom, kościół czy droga do pracy. W codziennym zabieganiu nie ma też konieczności spotkania, bo wszystko ustalasz przez Internet. Tworzysz wspólnotę nie tylko ogólnopolską, bo włączają się w nią Polacy z całego świata. A tu – wskazane świadectwa, dzielenie się doświadczeniami z modlitwy.

PROJEKT „RÓŻA”

To modlitwa: o przyszłego męża/żonę, za współmałżonka, o pracę.

Czujesz powołanie do małżeństwa i marzysz o momencie, gdy staniesz na ślubnym kobiercu, by założyć szczęśliwą i kochającą się rodzinę. A może zdarzyło ci się też kiedykolwiek zwątpić w istnienie Prawdziwej Miłości. Ale uwaga: wszystko ma swój czas i być może Niebo czeka na twój ruch: ) Ks. Marek Dziewiecki mówi, że „Modlić się, to pójść na spacer z Bogiem po to, by uzgodnić wspólne marzenia”, dlatego gorąco zachęcamy, by już dziś udać się na tę niezwykle fascynującą wędrówkę!

Zapraszamy do przyłączenia się do modlitwy w intencji przyszłego współmałżonka, ale i już obecnego – on też potrzebuje wsparcia, otoczenia jego samego i jego życia modlitwą.

Ale jest jeszcze jedna dziedzina, która spędza wielu sen z powiek – praca, nieodłączny element naszego życia, coś, co tworzy człowieka, zapewniając mu stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj zabezpieczenie materialne wielu ludzi jest zagrożone. Wiele osób doświadcza niesprawiedliwości ze strony pracodawców, wynagrodzenie za wykonaną pracę nie jest adekwatne do włożonego w nią trudu, niejeden obawia się utraty źródła utrzymania. W wielu miejscach pracy, mimo dobrych płac, atmosfera nie jest przyjazna. Napotykając na trudności związane z pracą, również zapraszamy do modlitwy różą różańcową w tych intencjach.

Jeśli chcesz się włączyć w taką modlitwę, w której twoje intencje będzie niosło 20 osób, polecamy stronę http://www.projektroza.pl .

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

To najpiękniejszy prezent dla dzieci – na co dzień. To pewność, że każdego dnia ktoś modli się za twoje dzieci, nawet gdy ty sam zapomnisz. To również rozwój modlitwy osobistej czy małżeńskiej albo rodzinnej.

Do takiej modlitwy zaproszeni są nie tylko rodzice, ale i ci, którym leży na sercu dobro dzieci: rodzice chrzestni, wszyscy przyjmujący odpowiedzialność za dzieci, czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie, wreszcie osoby, które nie mają dzieci – ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Jeśli chcielibyście włączyć się w modlitwę różańcową za dzieci, szukajcie informacji w sieci, np. na stronach: www.facebook.com/rozarodzicowmakow, rozaniecrodzicow.pl .

