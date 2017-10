drogowskazy

Europo, otwórz drzwi Chrystusowi!

2017-10-04 10:21

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Pamiętamy te słowa, które wypowiedział św. Jan Paweł II. Przyświecają one teraz Międzynarodowemu Kongresowi Ruchu „Europa Christi”, który pragnie przypomnieć Europie, że jest Chrystusowa. Bo „Europa Christi” to drugie imię Europy.

Tak wiele dzieje się dziś na naszym kontynencie. Odnotowujemy kolejne wydarzenia, wśród których na czoło wysuwa się problem, że Europa odchodzi od wiary, zdominowana przez prądy liberalne i ateistyczne, w tym hedonistyczne, które od dłuższego czasu niczym rak toczą umysły i dusze Europejczyków. Imienia Bożego nie spotkamy już w żadnym z traktatów europejskich, a dyspozycje UE zawierają w sobie wiele elementów przeciwnych nawet prawu naturalnemu.

Stanowi to wielkie zagrożenie dla Starego Kontynentu. Chrześcijaństwo kształtowało to miejsce przez ponad 2 tys. lat. W Ewangelii, w wierze w Chrystusa Zmartwychwstałego Europa widziała swoje natchnienie i rozwój, co zresztą objawiło się w jej szeroko rozumianej kulturze i co do dziś stanowi o jej wielkości.

Dlatego z prawdziwym niepokojem obserwujemy pewne zjawiska, które są znakiem, że Europa idzie w złym kierunku. Wielkim zagrożeniem dla chrześcijańskiej Europy staje się dziś także islam, który rozlewa się w niej szeroką falą. Stąd – jako swoiste światełko ostrzegawcze – w 2016 r. narodził się w Częstochowie ruch, który ma na celu uświadamianie mieszkańcom Europy ich chrześcijańskiej tożsamości.

W dniach 19-23 października br. odbędzie się Międzynarodowy Kongres Ruchu „Europa Christi” – obrady będą przebiegać w Częstochowie, Łodzi i Warszawie. Podczas sesji w Częstochowie (20 października) wybrzmi apel, by św. Jan Paweł II został dołączony do grona patronów Europy. Sesja kongresowa w Łodzi (21 października) będzie gościła ciekawych prelegentów z Polski i z zagranicy. Podczas sesji warszawskiej (22 października) na UKSW odbędzie się m.in. ciekawy wykład kard. Roberta Saraha z Watykanu, a po południu będzie miał miejsce międzynarodowy panel na temat sytuacji chrześcijaństwa w Europie. 23 października do południa obrady odbędą się w Senacie RP, a po południu do Galerii Porczyńskich zostali zaproszeni hierarchowie i kapłani z Bliskiego Wschodu z tematem wiodącym: „Czego Bliski Wschód oczekuje od Europy”.

Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w kongresie. To znaczące wydarzenie na płaszczyźnie świadomych wyborów dotyczących naszego życia i przyświecających mu wartości oraz cywilizacji, która nas ukształtowała.

