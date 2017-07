Liceum bogatsze o obserwatorium astronomiczne

2017-07-12 14:40

Krystyna Smerd

– Ten dzień przejdzie do historii szkoły – tak o dniu 21 czerwca 2017 r. mówili uczestnicy uroczystości – otwarcia i poświęcenia obserwatorium astronomicznego przy Prywatnym Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu

Fot. Ryszard Wyszyński

Nowy murowany obiekt, wielce zagadkowej architektury z otwieraną kopułą stanął na wzniesieniu obok siedziby szkoły i klasztoru, z którego rozciąga się wspaniały widok na okolicę i skąd wygodnie można obserwować niebo. I właśnie w tym miejscu dyrektor tej zasłużonej wałbrzyskiej szkoły prywatnej s. Dorotea pierwszego dnia tegorocznego lata z radością witała zaproszonych na tę uroczystość gości, a wśród nich: matkę Wawrzynę, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, ordynariusza diecezji świdnickiej bp. Ignacego Deca, wicewojewodę dolnośląskiego Kamila Zielińskiego, prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, prof. Andrzeja Pigulskiego z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, dyrektorów wałbrzyskich szkół, grono pedagogiczne szkoły, rodziców uczennic szkoły, przedstawicieli urzędów i instytucji wspierających budowę obserwatorium, wykonawcę budowy, wreszcie same uczennice – z myślą, o których powstało to niecodzienne dzieło.

Symbolicznego otwarcia obserwatorium i przecięcia wstęgi u wejścia do budynku dokonali razem: Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, Ksiądz Biskup i Wicewojewoda Dolnośląski.

Tuż przed poświęceniem budynku obserwatorium przemawiał bp Ignacy Dec. – To, co dzisiaj tu poświęcamy, jest narzędziem, które będzie służyć uczniom do poznawania świata, zwłaszcza ciał niebieskich – mówił do zgromadzonych. – One będą tu obserwowane i badane. Cieszę się ogromnie z tego dzieła. Składam za nie serdecznie gratulacje siostrom, które prowadzą szkołę, i Matce Generalnej Zgromadzenia Niepokalanek, specjalnie przybyłej na tę dzisiejszą uroczystość z Niepokalanowa, oraz wszystkim innym osobom, które stanęły za tym dziełem, żeby ono zaistniało przy tutejszym Liceum Sióstr Niepokalanek. To jest szczególna data, która przejdzie do historii szkoły. Jak sądzę, też miasta Wałbrzycha i naszej diecezji. Mówiąc dalej, Ksiądz Biskup życzył, żeby tutejsze liceum korzystało owocnie ze swojego obserwatorium, a także by tu byli zapraszani inni młodzi ludzie spragnieni poznawania – wszechświata.

Po tych życzeniach pierwszy duszpasterz naszej diecezji zaprosił zgromadzonych do modlitwy, a następnie uroczyście poświęcił budowlę. Po wejściu na piętro obserwatorium zewnętrznymi schodami zajrzał do wnętrza rozsuniętej kopuły osłaniającej teleskop i lunetę, czemu towarzyszyły gromkie brawa.

Po poświęceniu budynku prowadząca uroczystość dyrektor liceum s. Dorotea przekazała głos Matce Generalnej Zgromadzenia. – Doskonale pamiętam ten dzień, kiedy usłyszałam telefonicznie po raz pierwszy o tym pomyśle – nie z tej ziemi, tj. idei budowy tego obserwatorium – padał ulewny deszcz i wiał silny wiatr, a ja stałam w potokach wody na przystanku autobusowym – mówiła matka generalna s. Wawrzyna. – Wtedy ten pomysł wydał mi się taki nierealny, ale się od razu zgodziłam... W tak ważnym dla naszej szkoły momencie życzę uczennicom, ale i też wszystkim uczestnikom naszej uroczystości: Po pierwsze, żebyśmy mieli pragnienia i marzenia, bo te nawet niesamowite się urzeczywistniają. Po drugie, żebyśmy wszyscy mieli dużo siły i dużo przyjaciół. Doceniamy wkład wszystkich ludzi, którzy przyczynili się do tego, że to obserwatorium stoi i będziemy o tym pamiętać w naszych modlitwach. I po trzecie – życzę, żeby się nie bać nocy! A mówię tak dlatego, że cieszymy się zawsze słońcem i niebieskim niebem, ale żeby dotrzeć do tajemnic, żeby poczuć ten dreszcz emocji, żeby odkryć to, co jest zupełnie niewidzialne, trzeba zmagać się w tych poszukiwaniach wiedzy z nocą!

Wicewojewoda Kamil Zieliński, który przemawiał po Matce Generalnej, podkreślił swoją wielką radość z udziału w tym, tak niesamowitym, wręcz kosmicznym wydarzeniu. – To jest obiekt unikalny nie tylko na skalę miasta, ale i regionu. Cieszę się z tego i jako katolik też życzę, aby to obserwatorium astronomiczne, które jest „oknem na niebo – było też naszym wałbrzyskim oknem na Boga”. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, dziękując wałbrzyskim siostrom niepokalankom, gratulował realizacji niewiarygodnego pomysłu. – Jest ważny dla dzieci i młodzieży z całego miasta. Zadbamy o to, by tym miejscem zainteresowały się wszystkie wałbrzyskie szkoły. Powstałe obserwatorium astronomiczne ma też kapitalne znacznie dla wizerunku tej historycznej dzielnicy Sobięcin – mówił Prezydent.

Prof. Andrzej Pigulski – reprezentujący środowisko naukowe – na uroczystości życzył młodzieży wspaniałych wrażeń przy teleskopie oraz tego, żeby dokonywane przez nią obserwacje rozwinęły w niej ciekawość nie tylko do astronomii, ale całego świata. – Z całą pewnością dzięki temu obserwatorium astronomicznemu z Wałbrzycha do gwiazd i do nieba będzie teraz dużo bliżej – podsumował.

