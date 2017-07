Św. Magdalena z dwoma kościołami

2017-07-12 14:40

Władysław Burzawa

Fot. TER

Niedaleko Kielc znajduje się mała miejscowość Chomentów. Spośród setek podobnych wiosek wyróżnia ją to, że są w niej dwa kościoły: zabytkowy drewniany i nowy, postawiony niedawno przez miejscową wspólnotę parafialną. W zabytkowej świątyni, będącej kościołem rektoralnym, w przeszłości Msze św. odprawiali profesorowie z Wyższego Seminarium Duchownego z Kielc. Dzisiaj kościół pełni rolę kaplicy przedpogrzebowej. Oba kościoły są pw. Marii Magdaleny, która towarzyszyła Jezusowi na Golgocie w ostatnich godzinach Jego ziemskiego życia i jako pierwsza ujrzała swojego Mistrza Zmartwychwstałego.

Parafia w Chomentowie została założona już w XIV wieku. Jej fundacja miała miejsce w 1328 r. – kiedy to zbudowano pierwszy kościół – a erekcja w 1331 r. Kościół konsekrował bp krakowski Jan Grot. Fundatorami drewnianej świątyni byli właściciele okolicznych terenów: Jakub, Mikołaj i Wszegnej. Świątynia przechodziła różne koleje losu. Jednym z najtragiczniejszych był czas przejęcia jej przez ewangelików w poł. XVI wieku. Kościół został przez nich przejęty z inicjatywy Kiliana Łukowskiego, krzewiciela „nowej wiary” w swoich włościach. Katolicy odzyskali świątynię ok. 1610 r., w 1744 r. bp krakowski Michał Kunicki konsekrował nowy (lub gruntownie odnowiony) drewniany kościół, który mimo dziejowych burz i dwóch wojen światowych szczęśliwie przetrwał do naszych czasów. Świątynia jest jednonawowa z węższym prostokątnym prezbiterium. Wewnątrz znajduje się barokowy ołtarz główny z początku XVIII wieku. A w nim do niedawna znajdował się neogotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz ten został poddany renowacji. Obecnie wypożyczony znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach. Po zakończeniu okolicznościowej wystawy wróci do parafii i w przyszłości zawiśnie w ołtarzu głównym w nowym kościele.

Nowy kościół

Na początku tego wieku wspólnota parafialna podjęła decyzję o budowie nowego kościoła. Stary, zabytkowy kościół wymaga olbrzymich nakładów finansowych, a wszystkie prace remontowe muszą się odbyć pod okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków, więc po wstępnej analizie kosztów zadecydowano, że taniej będzie wybudować nową świątynię. W 2005 r. w kwietniu plac pod budowę kościoła poświęcił śp. ks. prof. Józef Kudasiewicz. Dzięki pomocy wielu parafian szybko ruszyła budowa świątyni. Obecnie w kościele odprawiane są Msze św., chociaż wystrój świątyni jeszcze nie został zakończony.

Uroczyste świętowanie

– Odpust ku czci naszej patronki zawsze obchodzimy w dniu jej święta, czyli 22 lipca, nigdy nie jest przenoszony na inny dzień. W przeszłości było to szczególne święto, ponieważ w Polsce 22 lipca był dniem wolnym od pracy – komuniści obchodzili wówczas święto Manifestu Lipcowego, co przekładało się na większą frekwencję w kościele – mówi z uśmiechem proboszcz chomentowskiej wspólnoty, ks. Paweł Kolanowski.

Jednak i obecnie odpust ku czci św. Marii Magdaleny w Chomentowie przeżywany jest niezwykle uroczyście. Po Sumie tradycyjnie odbywa się procesja z Najświętszym Sakramentem, a później wierni odmawiają litanię do Marii Magdaleny. – W ostatnim czasie święto naszej patronki zyskało na znaczeniu, ponieważ Ojciec Święty Franciszek podniósł rangę tego dnia, w przeszłości w tym dniu było „wspomnienie” Marii Magdaleny, obecnie jest to święto ku jej czci. Papież również dodał jej tytuł „Apostołka Apostołów” – podkreśla Ksiądz Proboszcz. Odpust to największa uroczystość parafialna, w którą angażuje się cała wspólnota parafialna. W tym dniu w kościele Najświętszemu Sakramentowi asystują strażacy, a mieszkanki parafii w strojach regionalnych niosą w procesji feretrony.

Wizerunki patronki

– W starym kościele znajduje się obraz naszej patronki jako pokutnicy, wg tradycji prowansalskiej, a w nowym kościele jest obraz, na którym Maria Magdalena spotyka Zmartwychwstałego Jezusa i jest oświecona Jego blaskiem – mówi Ksiądz Proboszcz. Idziemy do nowego kościoła. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Marii Magdaleny klęczącej, z głową zwróconą w lewą stronę, skąd bije światło. Lewą rękę trzyma na piersi, jakby była zaskoczona tym, co zobaczyła, a raczej, kogo zobaczyła. Prawą rękę uniesioną w powitalnym geście kieruje w stronę światła. Jezusa nie widać, jednak widz, patrząc na obraz i niezwykłe światło padające z lewej strony od razu zrozumie, że ta światłość bije od Zmartwychwstałego. Za Marią Magdaleną w oddali widać zarysy dwóch postaci, to kolejne Marie, które przyszły do grobu, by namaścić ciało Jezusa. – Na razie ten obraz znajduje się w ołtarzu głównym, jednak docelowo w tym miejscu znajdzie się odrestaurowany obraz Maryi z Dzieciątkiem – dodaje ks. Kolanowski.

Nie jest to jedyny wizerunek Marii Magdaleny. Wchodząc do kościoła, zauważymy jej podobiznę na drzwiach wejściowych. Drewniane drzwi, wzorowane na średniowiecznych „bramach kościelnych”, zawierają wizerunki Jezusa oraz kilkunastu świętych, wśród nich jest i patronka kościoła.

Plany do realizacji

– Nowy kościół nie jest jeszcze wykończony, wyposażamy go sukcesywnie, dzięki ofiarności parafian – mówi ks. Kolanowski. Docelowo w głównym ołtarzu ma znajdować się gotycki wizerunek Matki Bożej, który właśnie został gruntownie odnowiony. Obecnie znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach na wystawie. W bocznej wnęce ołtarzowej po prawej stronie prezbiterium ma znaleźć się obraz patronki kościoła św. Marii Magdaleny. Wszystko wskazuje na to, że będzie to nowy obraz, który ma być dopasowany do wystroju pionowego ołtarza. Po lewej stronie, symetrycznie, znajdzie się ołtarz z obrazem Jezusa Miłosiernego. Ksiądz Proboszcz jest optymistą, uważa, że te wszystkie prace, które czekają wspólnotę parafialną, szczęśliwie w krótkim czasie zostaną doprowadzone do końca, bo jak wielokrotnie podkreśla: – Wielkim wysiłkiem tej małej wspólnoty został wybudowany kościół i w naszej parafii jest wielu zangażowanych i ofiarnych parafian. Obecnie trwają prace wykończeniowe salki znajdującej się w podziemiu kościoła.

Apostołka Apostołów

Maria Magdalena, wg św. Łukasza Ewangelisty, była pierwszą wśród kobiet, uwolnionych przez Jezusa „od złych duchów i od chorób”. Jest dwunastokrotnie wspominana w Nowym Testamencie przez czterech Ewangelistów. To ona, jako pierwsza, spotkała Jezusa Zmartwychwstałego i stała się Jego wielką głosicielką. Jest świętą czczoną w Kościele rzymskokatolickim oraz prawosławnym. W 2016 r. – Roku Miłosierdzia – watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, zgodnie z sugestią papieża Franciszka, dekretem „Apostołka Apostołów” z dnia 2 czerwca podniosła obchód liturgiczny Magdaleny dla całego Kościoła katolickiego do rangi święta.

