Chłodnik tradycyjny

2017-07-12 10:07

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Chłodnik to idealne danie na upały – smaczne, zdrowe i łatwe w przyrządzeniu. Poza botwinką, ogórkami i zieleniną można dodać do niego jajka lub kawałki pieczonego kurczaka.

Fot. Graziako

Składniki:

• duży pęczek botwiny wraz z buraczkami

• 2 ogórki

• ½ szklanki posiekanego koperku

• 2 łyżki posiekanego szczypiorku

• 2 jajka ugotowane na twardo

• 2 ząbki czosnku

• 6 szklanek kefiru lub jogurtu naturalnego

• ½ szklanki gęstej śmietany (18 proc.)

• sól

Wykonanie:

Dokładnie oczyszczoną botwinkę drobno posiekać, buraczki cieniutko obrać i pokroić w niewielką kostkę. Przełożyć do rondelka, zalać niewielką ilością wody (aby przykryć buraczki) i gotować na małym ogniu ok. 10 min. Czosnek przecisnąć przez praskę lub drobniutko posiekać. Ogórki obrać i pokroić w drobną kostkę i razem z czosnkiem dodać do wystudzonej botwinki. Wymieszać z kefirem (jogurtem) i śmietaną, następnie dodać szczypiorek i koperek, doprawić do smaku. Wstawić do lodówki na 2-3 godziny. Jajka przekroić na połówki i wkładać do każdej porcji. Można też dodać pokrojone w kostkę mięso, np. kurczaka.

Wykonanie: Graziako

