Jak mam wybrać współmałżonka?

2017-07-12 10:07

Miłość, zakochanie, motyle w brzuchu, siła płynąca z miłości, która pozwala góry przenosić, wiara w swoje możliwości i wieczny optymizm, to wszystko może nas spotkać, gdy natrafimy na drugą połówkę. Nie chcemy was sprowadzać na ziemię, zakochanie sprawia, że świat jest różowy, a potencjalnych problemów nie widać, ale warto uświadomić sobie, czy zakochanie przerodzi się w miłość i czym ona jest. I aby mogły się spełnić słowa: i żyli długo i szczęśliwie do grobowej deski, warto wcześniej zadać sobie konkretne pytania. Prezentujemy wam fragment książki Marioli i Piotra Wołochowiczów „Którędy do małżeństwa”, znajdziecie tu ważne zagadnienia dotyczące życia małżeńskiego.

Oto „kawa na ławę” – kilka konkretów:

1. Atrakcyjność fizyczna nie powinna być głównym kryterium.

Zasadniczo jest to oczywiste, że pragniemy poślubić osobę atrakcyjną – i w tym nie ma nic złego. Niemniej sam wygląd to za mało. Pamiętaj o jednym: wygląd zmienia się z upływem czasu, a życie w małżeństwie najczęściej obraca się wokół problemów, w których nie uroda, ale porozumienie między osobami jest najważniejsze.

2. Nigdy nie zawieraj małżeństwa ze współczucia lub litości!

Są to motywy, które zaistnieć mogą w przyjaźni, ale zupełnie nie wystarczają do zawarcia małżeństwa. Szczególnie dziewczęta często traktują poślubienie chłopaka jako swoje życiowe zadanie. Mówią: Jeśli go zostawię, całkiem się stoczy; nie będzie już miał nikogo na świecie; nie zda matury. Może pojawić się też uczuciowy szantaż drugiej strony: Jeśli ode mnie odejdziesz, zabiję się. Jednak litość nie może być podstawą udanego małżeństwa. Wyznacza ona partnerowi rolę biorącego, a dawcy dodaje zbawczego blasku anioła. W istocie układ taki jest zaprzeczeniem równej godności osób.

3. Spotykajcie się w sytuacjach codziennego życia

Niemożliwe jest poznanie charakteru człowieka jedynie w atmosferze zalotów, np. rozmów w parku czy kawiarni. Natomiast w czasie wspólnej pracy, wędrówki czy obozu lepiej widać, jaka jest ta druga osoba.

4. Stosunek do innych

Popatrz, jak twój partner odnosi się do swojego rodzeństwa i rodziców. Nawet jeżeli w stosunku do Ciebie jest uprzejmy, ale wobec najbliższych bywa arogancki i nie okazuje im należnego szacunku, nie miej złudzeń: po ślubie będzie dla Ciebie właśnie taki, jaki dla swojej rodziny był na co dzień.

5. Reakcja na trudności

W małżeństwie bardzo często będziecie napotykać przeróżne kłopoty. Czy wybrana osoba jest w stanie razem z Tobą je pokonywać? Czy kiedy się poważnie pokłócicie, potraficie sobie to szybko i całkowicie wybaczyć?

6. Warunki materialne

Choć nie są one najważniejsze, należy postawić sobie pytanie: Jak będziemy sami materialnie odpowiadać za naszą rodzinę? Czy jesteśmy w stanie obniżyć status materialny, aby cieszyć się z samodzielnego życia we dwoje?

7. Wiek

Najbardziej trwałe są małżeństwa zawierane przez osoby w zbliżonym wieku. Wiek zbyt młody najczęściej uniemożliwia małżeństwom samodzielność, więc lepiej poczekać, przynajmniej do zakończenia jakiegoś etapu nauki.

Co ciekawe, okazuje się, że zbyt długie czekanie z założeniem rodziny (np. ze względu na karierę zawodową – ale nie mówimy tu o życiu razem bez ślubu! ) prowadzi często do trudności w ułożeniu wspólnego życia. Każde z dwojga ludzi ma już bowiem za sobą pewien czas dorosłego życia i zawarcie małżeństwa często stanowi zagrożenie dla dotychczasowych własnych przyzwyczajeń.

8. Poglądy na samo małżeństwo

Dwie osoby mogą sobie zupełnie inaczej wyobrażać codzienne życie w małżeństwie, mogą mieć różne motywy jego zawarcia i wyobrażenia. Nieznajomość poglądów na małżeństwo człowieka, któremu przyrzeka się miłość i wierność, jest krokiem bardzo ryzykownym i stanowi olbrzymie zagrożenie dla samego związku. Różnice poglądów mogą dotyczyć najważniejszych spraw mających konsekwencje w podejmowanych decyzjach, takich jak np.: nierozerwalność małżeństwa, etyka współżycia seksualnego i wierności, sposób regulacji poczęć i liczba dzieci, zasady wychowania dzieci.

9. Światopogląd

W małżeństwie bez wspólnie uznawanych wartości natury moralnej, etycznej, duchowej nie ma możliwości dojścia do zgody, gdy zaistnieje różnica poglądów. Brak wtedy wspólnego autorytetu, jednolitej podstawy spojrzenia na zagadnienie.

Fragment ksiażki: Którędy do małżeństwa?

Mariola i Piotr Wołochowiczowie

Wydanie II, poprawione

Warszawa 2017

