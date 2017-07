Jezus na Stadionie

2017-06-22 09:44

Magdalena Kowalewska

Stadion Narodowy zamieni się w wielką świątynię. Kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski weźmie udział w rekolekcjach „Jezus na Stadionie”

Fot. Magdalena Kowalewska

Jubileuszowe piąte rekolekcje poprowadzi 1 lipca znany charyzmatyk z Ugandy o. John Bashobora. Będzie to 13 godzin radości, modlitwy i uwielbienia – zapowiadają organizatorzy tegorocznych rekolekcji „Jezus na Stadionie”. W tym roku mottem rekolekcji są słowa zaczerpnięte z Księgi Psalmów „Szczęśliwy naród, który umie wielbić Pana, będzie kroczył w świetle Twego oblicza” (Ps 89,16) .

Stadion PGE Narodowy zamieni się ponownie w wielką świątynię. Będzie kolorowo i radośnie. Nie zabraknie zespołu muzycznego, śpiewów i układów choreograficznych. A wszystko to na cześć Pana. – Przez uwielbienie Pan Bóg uczy nas zaufania – mówi organizator tego wydarzenia ks. Rafał Jarosiewicz. Zachęca do wzięcia udziału w rekolekcjach szczególnie osoby cierpiące na różne choroby i schorzenia.

Rekolekcje „Jezus na Stadionie”, to czas, kiedy na wiele osób spływa deszcz łask. Świadectw dotyczących uzdrowień duchowych i fizycznych nie brakuje. Wiele osób w czasie rekolekcji doznało uwolnień z nałogów czy przestawało cierpieć na różne schorzenia. – W 2013 r., podczas rekolekcji „Jezus na Stadionie”, zostałam uwolniona z nałogu tytoniowego, z którego próbowałam wyjść przez prawie 30 lat – relacjonuje Alicja. Z kolei młody chłopak mówi: – Dzień po tych rekolekcjach Pan Bóg uzdrowił mnie z jąkania po tym jak zawierzyłem Jemu ten problem oraz ogłosiłem, że jest moim Zbawicielem i Panem.

Do rekolekcji „Jezus na Stadionie” przygotowywano się przez prowadzone w katedrze na Pradze w każdą drugą niedzielę Wieczory Uwielbienia. Gromadziły one setki osób. – Rekolekcje te to nowy format duszpasterski – wskazuje ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser i zaprasza wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Najważniejszą częścią rekolekcji „Jezus na Stadionie” będzie Msza św. pod przewodnictwem abp Hosera. Zaplanowano również m.in. Koronkę do Bożego Miłosierdzia, adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę o uzdrowienie, a także konferencje o. Johna Bashobory.

Podczas tegorocznego uwielbienia „Jezus na Stadionie” będzie świętowana również 300. rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W czasie rekolekcji obecna będzie kopia Ikony Jasnogórskiej, która 2 września w diecezji warszawsko-praskiej rozpocznie peregrynację. Nie zabraknie również dziękczynienia za obchodzącą złoty jubileusz Odnowę Charyzmatyczną.

Zapisy na rekolekcje oraz szczegółowy program znajdują się na stronie: www.jezusnastadionie.pl .

