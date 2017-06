Drogowskazy

Fatima to sprawa sumienia

2017-06-12 14:56

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Fot. Waldemar Hass

Figura Matki Bożej z Fatimy

Modlitwa na zakopiańskich Krzeptówkach – na Skalnym Podhalu, jak lubił to podkreślać twórca polskiej Fatimy śp. ks. Mirosław Drozdek – była spełnieniem pragnień nie tylko wielkiej rzeszy czcicieli Pani Fatimskiej, ale także samej Matki Jezusa, która z radością otwierała swoje Niepokalane Serce na głos ufnej modlitwy pasterzy Kościoła, prezydenta RP, pani premier i wielu przedstawicieli polskiego rządu oraz rzeszy Polaków i reprezentantów innych narodowości. Dobrze, że nastąpiło też swoiste złączenie Polski i Portugalii przez kazanie portugalskiego biskupa, ongiś rektora fatimskiego sanktuarium. Była to więc modlitwa nie tylko Polski, ale i Europy, a w jakimś sensie także całego globu.

Widzimy dziś namacalnie, że świat bez Boga staje się piekłem. Zauważamy to piekło obłudy, korupcji, kłamstwa, nienawiści w życiu zarówno publicznym, jak i rodzinnym. Niechęć wobec Dekalogu, powszechna chciwość, nadużycia, o których informują media, hedonizm – to cechy charakteryzujące współczesnego Europejczyka. Przedstawiciele poprawnościowych grup politycznych siedzą dziś na wygodnych kanapach w Brukseli, pozbawieni swojej chrześcijańskiej tożsamości, a przybysze mają mocną tożsamość Koranu i choć nie mają paszportów, myślą w jeden sposób, a ich kobiety rodzą dzieci – i tu jest ich zwycięstwo nad wygodnymi Europejczykami.

Podobnie jak Europejczycy na Zachodzie chciałyby działać niektóre ugrupowania w Polsce: niszczyć chrześcijańską tożsamość, różnymi sposobami zdobywać pieniądze, nie dbać o morale, o uczciwość. Ktoś powiedział, że książką dla dzisiejszego Europejczyka jest „Quo vadis” – wszystkiemu winni są chrześcijanie, Kościół katolicki. Toteż zewsząd słychać krzyki niemądrych polityków: Odsuńcie Kościół, wyrzućcie katechezę ze szkół, to będzie więcej pieniędzy, m.in. na in vitro... Szkoda, że tak się dzieje w katolickiej Polsce i dokonuje się to rękami ludzi, którzy mienią się katolikami.

Fatima jest więc dziś sprawą sumienia, w którym mieszka Bóg. I zadaniem Polaków po oddaniu się Niepokalanemu Sercu Maryi w Polskiej Fatimie na Krzeptówkach jest właśnie praca nad sumieniem. To także program dla wszystkich Europejczyków. Formacja sumienia ma miejsce m.in. w konfesjonale. Ale to także odpowiednia książka, prasa, właściwe adresy internetowe, chrześcijańskie środowiska. Powstający i rozrastający się Ruch „Europa Christi” podejmie temat sumienia na kongresie, który odbędzie się w dniach 23-25 września 2017 r. w Warszawie. Już teraz zachęcam do udziału w nim wszystkich, którym droga jest sprawa tożsamości Europy.

Niedziela Ogólnopolska 25/2017

Drogowskazy

Tagi: Fatima