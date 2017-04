Drogowskazy

Zmartwychwstanie – życie w Bogu

2017-04-11 09:43

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Fot. ricardoreitmeyer/pl.fotolia.com

Chrystus zmartwychwstał naprawdę. Stało się to po Jego okrutnym ukrzyżowaniu i śmierci. Przeżywaliśmy w świętej liturgii Triduum Sacrum mękę i śmierć Chrystusa – radosne „Alleluja” wybrzmiewa po Jego zmartwychwstaniu.

Zmartwychwstanie Jezusa jest największym świadectwem Jego Bóstwa i prawdziwości Jego nauczania. Na fakcie zmartwychwstania osadzona jest nasza wiara, a wraz z nią nadzieja życia wiecznego. Zmartwychwstanie jest punktem zwrotnym w historii ludzkości. Cieszymy się z tego faktu razem z Maryją – Najświętszą Matką Jezusa, z niewiastami obecnymi przy Jego pustym grobie i z najbliższymi uczniami – Apostołami. Jakże pięknie wybrzmiewają w wielkosobotnim śpiewie „Exsultet” radość i wiara w zmartwychwstałego Pana!

Zmartwychwstanie płynie do ludzkości jako największe przesłanie już prawie 2 tys. lat. Bardzo wymownie brzmią tu słowa św. Pawła: „Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara i próżne nasze przepowiadanie” (por. 1 Kor 15, 14). Jezus żyje, On jest (por. J 18, 5-6) i tego żyjącego Jezusa z wielką gorliwością Kościół głosi od wieków, co sprawia, że już w tym życiu dotykamy wieczności.

Tajemnica zmartwychwstania ożywia nasze myślenie i nadzieję. Jest to najwspanialsza legitymacja uszczęśliwiająca, najlepszy dokument, tak bardzo prosty i jednocześnie wyjątkowy w swojej treści. Wszystkie plany człowieka mają swoje największe spełnienie w zmartwychwstaniu, którego oczekujemy i które nadaje naszemu życiu sens.

Dzisiaj wielu przeżywa dramat wiary. Europa Zachodnia pogrąża się w mrokach beznadziei. Znakiem tego są m.in. aborcja i eutanazja, zbierające coraz większe żniwo, ale także zlaicyzowane systemy prawne, lekceważące nawet prawa natury. Chrześcijanie nie mogą tego akceptować. Obliguje nas do tego właśnie zmartwychwstanie Jezusa. I tak jak w Jego uczniach, również w nas winny się wzbudzić nowa dynamika życia wiarą oraz aktywność w przekonywaniu ludzkości o wielkim spełnieniu czekającym nas w wieczności.

Święta Wielkiej Nocy, obchodzone co roku, są powrotem do tych niezwykłych dni sprzed 2 tys. lat. Mają nam one przypominać o tym, że Bóg jest, że każdy z nas jest przeznaczony do życia, a nie do śmierci. Życzymy wszystkim mieszkańcom ziemi, a szczególnie mieszkańcom tak bliskiej nam Europy, by dostrzegali Go w życiu jeszcze bardziej i by stał się On naszym największym spełnieniem.

