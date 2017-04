Murzynek

2017-03-08 09:52

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Murzynek był kiedyś bardzo popularnym ciastem, zwłaszcza gdy w sklepach było trudno o czekoladę. Dziś rzadziej go spotykam na stołach, choć warto do niego powrócić – to jedno z najprostszych ciast, które zawsze się udaje. Wszystkie składniki często mamy w domu.

Fot. Graziako

Składniki:

• 25 dag margaryny

• 1,5 szklanki cukru

• 4 łyżki kakao

• ½ szklanki wody

• 4 żółtka

• 2 szklanki mąki

• 2 łyżeczki proszku do pieczenia

• dowolne bakalie lub cukierki

Wykonanie:

W rondelku rozpuścić margarynę z cukrem i kakao, następnie dodać wodę i energicznie mieszając, zagotować. Z polewy czekoladowej odlać pół szklanki i odstawić, resztę ostudzić. Do wystudzonej części polewy dodawać powoli żółtka i mąkę z proszkiem do pieczenia, następnie dokładnie wymieszać. Przelać do okrągłej tortownicy wysmarowanej tłuszczem. Piec 50 min w temp. 180°C. Po upieczeniu polać pozostawioną polewą i przybrać według uznania.

Wykonanie: Graziako

