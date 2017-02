Drogowskazy

W służbie wolności

2017-02-01 10:01

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Fot. Mariusz Książek

Człowiek Wolności Tygodnika „wSieci” 2016 to nagroda, którą przyznano w tym roku po raz 4. Jej laureatem został prezes PiS Jarosław Kaczyński. Redakcja „wSieci” porusza sprawę niezwykle ważną w życiu narodów i państw, które mają swoją historię. Dzieje Europy są złączone z dziejami Kościoła. Dziś Unia Europejska wymaga wielu reform, ale nade wszystko trzeba mieć świadomość tego, że kultura tworzących ją narodów jest chrześcijańska. To, że wielu Europejczyków odeszło dziś od wiary, nie oznacza, że wszyscy mamy poddać się dyktatowi ateistów, którzy mają dla Europy inny plan. Dobrze więc, że coraz bardziej żywy staje się w Europie Ruch „Europa Christi”, którego celem jest przywrócenie jej świadomości chrześcijańskiej, docenienie świętych znaków obecnych w naszej kulturze i we wszystkich osiągnięciach cywilizacyjnych. Stary Kontynent jest Europą Chrystusa, o czym nie powinni zapominać przede wszystkim europejscy chadeccy politycy.

Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu mówił o tym, jaką rolę odgrywa wolność w życiu narodu: „Nie ma wolności, w tym tej narodowej, bez silnego państwa. Muszą państwo pamiętać, że strefę wolności może stworzyć wyłącznie państwo narodowe. Strefę wolności i demokracji. Że wszystkie doświadczenia to potwierdzają. (...) Że wszystkie próby rozwiązania tego inaczej nie przynoszą efektu. Że nie może być państwa narodowego bez demokracji i odwrotnie. To nie są pojęcia tożsame (...), jednak związek między tymi dwoma pojęciami i zjawiskami społecznymi jest bardzo daleko idący. Stąd potrzeba odrzucenia tego, co można spotkać także w naszej ojczyźnie: postawy w gruncie rzeczy antypaństwowej, która znajduje swoje uzasadnienie w odwoływaniu się do wolności. To nie jest tak, że wolność to anarchia. To nie tak, że wolność nie ma granic. Wierzymy, że (...) nasz naród jest predestynowany do tego, by doprowadzić do wielkiego wybuchu wolności: w sferze kultury, ekonomii, we wszystkich ważnych sferach. Wierzymy, że przyjdzie taki czas...”.

Myślę, że przyjdzie też taki czas, kiedy polscy katolicy, latami gnębieni przez reżim komunistyczny i odczuwający dziś jakiś kompleks niższości, uświadomią sobie w pełni, iż chrześcijanin to człowiek wolny. I gdy wygłaszają swoje zamyślenia różni znaczący politycy, również my, polscy katolicy, musimy być świadomi tej naszej wolności. Oczywiście, nie chcemy działać w sposób anarchiczny, ale musimy zdawać sobie sprawę, że wolność jest wielkim darem od Boga, który powinniśmy wykorzystywać dla budowania dobra wszystkich obywateli.

