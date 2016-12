Następne otwarcie w 2018 roku

2016-12-20 10:11

Artur Stelmasiak

Świątynia Opatrzności Bożej została otwarta, a więc śluby narodu zostały wypełnione. Darczyńcy są wciąż potrzebni

Przyrzeczenie dane Panu Bogu, które w imieniu narodu Sejm Wielki złożył 225 lat temu, formalnie zostało wypełnione. Świątynia Opatrzności Bożej została otwarta z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada 2016 r. Jest ułożona podłoga w nawie głównej, stoi piękny ołtarz oraz komfortowo działa ogrzewanie. Choć we wnętrzu jest jeszcze dużo do zrobienia, to w każdą sobotę oraz w niedzielę Msze św. odprawiane są już w głównym kościele. – Przed nami proces upiększania tego wnętrza tak, aby miało ono bardziej sakralny wygląd – mówi „Niedzieli” Mieczysław Remuszko, rzecznik prasowy Centrum Opatrzności Bożej.

Apel do darczyńców

Tegoroczny plan został zrealizowany w 100 proc. Udało się zorganizować uroczystości otwarcia świątyni z udziałem przedstawicieli Episkopatu oraz Prezydenta Rzeczypospolitej, Premiera i prawie całego rządu. Wydarzenie było pięknym zwieńczeniem 1050. rocznicy Chrztu Polski, a także wypełnieniem ślubów narodu wobec Opatrzności Bożej sprzed 225 lat. – Teraz musimy zebrać środki na uregulowanie należności wobec firm, które wykonały u nas bardzo ważną pracę. Dlatego zwracamy się z gorącym apelem do darczyńców – mówi Mieczysław Remuszko.

Z otwarciem świątyni można było poczekać kolejne lata, aby realizować jej następne etapy w miarę uzbieranych środków finansowych. Jednak osobom odpowiedzialnym za budowę przyświecał jeszcze jeden ważny cel. – Chcieliśmy uhonorować Polaków, którzy do tej pory wspierają budowę. Wielu z nich jest już w podeszłym wieku i, mówiąc po ludzku, następnego jubileuszu mogliby nie doczekać – wskazuje Remuszko. – Chodziło nam o to, by darczyńcy mogli wejść, zobaczyć i pomodlić się w świątyni, której budowę od lat wspierają.

Prace nad akustyką wnętrza

Zbieranie pieniędzy na pokrycie zobowiązań finansowych nie oznacza jednak, że teraz w jej wnętrzu nic nie będzie się działo. W najbliższym czasie będą kontynuowane prace związane z nagłośnieniem oraz akustyką. Najwybitniejsi w Polsce specjaliści będą dążyć do tego, aby Świątynia Opatrzności Bożej mogła służyć także jako największa w Polsce sala koncertowa. Jest to możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Z ministerstwa otrzymaliśmy wsparcie 4 mln zł, ale chcielibyśmy podkreślić, że zbudowanie od podstaw obiektu z tak wielką salą koncertową wyniosłoby ok. 500 mln zł – mówi Piotr Gaweł, prezes Centrum Opatrzności Bożej. – Wnętrze świątyni pomieścić może nawet 3 tys. osób i kilkuset muzyków. Nie ma w Europie sali koncertowej o podobnych gabarytach dla np. muzyki symfonicznej.

Zastosowanie profesjonalnej technologii sprawi, że główny kościół będzie miejscem, które posłuży artystom do organizowania koncertów i nagrywania utworów symfonicznych na bardzo wysokiej jakości rejestracji. Premierowy pokaz możliwości tego wyjątkowego wnętrza można było usłyszeć i zobaczyć podczas koncertu „Przymierze” Michała Lorenca.

40. rocznica wyboru Jana Pawła II

Świątynia Opatrzności Bożej staje się też miejscem coraz liczniejszych pielgrzymek. Każdego dnia przyjeżdżają tu grupy autokarowe oraz pielgrzymi indywidualni. Sprzyja temu lokalizacja w Wilanowie, która jest znanym turystycznym szlakiem Warszawy.

Z myślą o pielgrzymach i turystach budowane jest Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które znajduje się tuż pod kopułą na wysokości 8. piętra. Są już ściany działowe i część instalacji. – Cały czas trwają prace nad tym, co dokładnie znajdzie się na ekspozycji. Chcemy dopracować każdy szczegół – mówi dr Ewa K. Czaczkowska, kierownik działu nauki i informacji w muzeum.

Muzeum rozplanowane jest na przestrzenie tematyczne, w których zwiedzający będą poznawać historię życia dwóch wielkich rodaków na tle historii Polski. – Obecnie trwają prace nad domknięciem całej koncepcji ekspozycji – mówi Czaczkowska. – Prosimy wszystkich, którzy chcieliby mieć udział w powstaniu muzeum, o przekazywanie pamiątek związanych z patronami naszego muzeum, z pielgrzymkami papieskimi do Polski. Bardzo nam na tym zależy.

Muzeum zostanie otwarte 16 października 2018 r. z okazji 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża i tuż przed 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

