Drogowskazy

Dobrze, że przyszedłeś, Panie

2016-12-20 10:10

Ks. Ireneusz Skubiś, Honorowy Redaktor Naczelny „Niedzieli”

Fot. mccartyv/pixabay.com

Polub nas na Facebooku!

Nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz pytał: „Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie,/ Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”. To znana, jakże wymowna fraza z naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza. Gdy przygotowujemy się na Boże Narodzenie, często jesteśmy zainteresowani wieloma sprawami. A świat bardzo się stara, żeby nasze rozproszenie było jak największe. Przede wszystkim zwraca uwagę na wymiar handlowy. Marketingowcy prześcigają się w reklamach, troszczą się o to, żeby w okresie przedświątecznym to, co chcą sprzedać, było mocno eksponowane, żeby ludzie robili duże zakupy. W Kościele mamy piękną liturgię adwentową, Roraty, rekolekcje – lecz szał zakupów, prezentów, sprzątania jakby to wszystko zagłuszał. Nie pomoże nam tu Zachód – tam bożonarodzeniowe świętowanie ma się odbywać bez Boga. Państwa stają się coraz bardziej laickie, np. Francja, gdzie w ogóle eliminuje się religię, gdzie jest ogromne środowisko muzułmańskie i chrześcijanie mogą się czuć zagrożeni.

Obecność betlejemskiego żłóbka w miejscu publicznym staje się czymś niewygodnym w zbiorowościach, które przyjmują postawę ateizmu i wrogości wobec krzyża, wobec chrześcijaństwa. My w Polsce mamy to szczęście, że możemy obchodzić Boże Narodzenie w sposób zwyczajny, zgodny z naszą narodową tradycją, ubogaconą wieloma czynnikami, które sprawiają, że święta te są serdeczne, pełne kolorytu regionalnego. Polska rodzina głęboko przeżywa Wigilię, która uczy miłości rodzinnej. Podajemy sobie ręce, zapominamy o krzywdach, wymieniamy serdeczne pocałunki, śpiewamy kolędy i o północy obowiązkowo idziemy na Pasterkę.

Reklama

Przy całej obudowie Bożego Narodzenia ważne są słowa poety, by święta te były pełne Chrystusa, który ma się narodzić w naszych sercach – dzięki łasce Bożej, sakramentowi pojednania, Eucharystii, modlitwie. Święta to nie tylko zbiór tradycji i spotkania, ale nade wszystko osobiste spotkanie z Jezusem, Księciem Pokoju. Powinien nam w tym towarzyszyć śpiew aniołów: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Trzeba w sercu i umyśle zgłębiać ten temat, żeby Boże Narodzenie przeżywać w sposób właściwy, święty, aby najważniejsze miejsce zajmował w nim nowo narodzony Syn Boży.

Drogim Czytelnikom „Niedzieli”, zwłaszcza Czytelnikom moich felietonów, życzę na Boże Narodzenie 2016 wielu łask Bożych i serdecznego błogosławieństwa Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa – naszego Zbawiciela.

Niedziela Ogólnopolska 52/2016 , str. 4 E-mail:

Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa

Tel.: +48 (34) 365 19 17

Działy: Drogowskazy

Tagi: Boże Narodzenie