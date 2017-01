Marmolada z mandarynek

2016-12-07 11:09

Opracowanie: Jolanta Marszałek

Marmolada z mandarynek to nasza propozycja. Podczas smażenia roztacza się wspaniały aromat. Nie trzeba dodawać, że u nas właśnie w grudniu mandarynki są najsłodsze.

Fot. al62/pl.fotolia.com

Polub nas na Facebooku!

Składniki:

• 1 kg mandarynek

• 50 dag cukru

• 1 szklanka wody

Reklama

• sok z 1 cytryny

Wykonanie:

Mandarynki dokładnie wyszorować, obrać ze skórki. Usunąć białe błonki i pestki. Połowę skórek sparzyć wrzątkiem, ostudzić i usunąć białe części, pokroić w cienkie paseczki. Obrane mandarynki, skórki, cukier i sok z cytryny przełożyć do rondla, zalać wodą. Rondel postawić na średni ogień, mieszając, aż cukier się rozpuści. Doprowadzić do wrzenia, a potem zmniejszyć temperaturę i gotować na wolnym ogniu minimum 1,5 godz., od czasu do czasu mieszając. Na koniec zmiksować. Marmolada jest gotowa, kiedy tężeje jej odrobina wylana na talerzyk. Jeśli konsystencja nie zmienia się, trzeba gotować dalej. Gotową marmoladę zdjąć z ognia. Przełożyć do przygotowanych wcześniej słoików (z podanej porcji wychodzi ok. 4 małych słoików).

Wykonanie: Graziako

Niedziela Ogólnopolska 50/2016 , str. 58 E-mail:

Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa

Tel.: +48 (34) 365 19 17

Działy: Z zakonnej kuchni